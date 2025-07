Oasis está de regreso: Noel y Liam Gallagher se abrazan en Cardiff para cantar juntos tras 15 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Oasis ha regresado. Liam y Noel Gallagher volvieron a subirse juntos al escenario marcando el histórico regreso de la banda británica luego de 15 años de estar separados.

Diversas agencias internacionales reportaron, en fotos y videos, a los dos hermanos Gallagher dando el primer concierto en Cardiff (Gales) este viernes 4 de julio como parte de su una gira internacional denominada ‘Oasis Live 2025’.

Asimismo, Oasis compartió las primeras imágenes de Noel y Liam Gallagher abrazados y saludando al público presente en un repleto escenario que mostrada el reencuentro de los hermanos tras estar distantes por polémicas en el pasado.

“Ha comenzado”, escribió el grupo con el post con el carrusel que ya tiene miles de reacciones de los seguidores y fans de Oasis mostrándose emocionados y felices por el retorno de la banda y su pronta llegada a varios países del mundo incluido Latinoamérica en Argentina, Chile y Brasil.

En otras instantáneas, compartidas por Reuters, se ve Noel Gallagher tocando la guitarra usando una camisa azulina. Mientras tanto, su hermano Liam aparece con su clásica pandereta mientras canta los temas de Oasis haciendo vibrar a los miles de fans que disfrutan el primer concierto de la banda tras su regreso.

Noel Gallagher toca en Cardiff y marca el regreso de Oasis con su hermana Liam.Fuente: Reuters

¿Cómo anunció Oasis su regreso a los escenarios?

Oasis anunció su regreso a través de sus redes sociales el 27 de agosto de 2024. Los hermanos Gallagher compartieron el anuncio sobre su regreso a los escenarios con una gira este 2025 en el Reino Unido e Irlanda.

Es así como los hermanos de Manchester trajeron la nostalgia enseguida con sus emblemáticos temas: Wonderwall, Stand by Me, Stop Crying Your Heart Out, Live Forever, Champagne Supernova, Supersonic, Don't Go Away, entre otros éxitos que marcaron un hito en los 90 y principios del 2000.

En un comienzo, la banda fundada en Manchester en 1991 informó que daría 14 presentaciones en diversas ciudades en el Reino Unido e Irlanda en una gira denominada ‘Oasis Live 2025’ donde Liam y Noel ratificarán que son una de las bandas británicas más importantes —y aclamadas— de los últimos 30 años.

¿Qué países visitará Oasis en Latinoamérica?

15 de noviembre. Buenos Aires, Argentina. (Estadio Más Monumental).



Buenos Aires, Argentina. (Estadio Más Monumental). 16 de noviembre. Buenos Aires, Argentina. (Estadio Más Monumental).



Buenos Aires, Argentina. (Estadio Más Monumental). 19 de noviembre. Santiago, Chile. (Estadio Nacional de Santiago).



Santiago, Chile. (Estadio Nacional de Santiago). 22 de noviembre. Sao Paulo, Brasil. (Estadio Morumbi).



Sao Paulo, Brasil. (Estadio Morumbi). 23 de noviembre. Sao Paulo, Brasil. (Estadio Morumbi).

Liam Gallagher toca la pandereta y toca al lado de su hermano Noel en Cardiff.Fuente: Reuters

¿Por qué se separaron los hermanos Gallagher?

Fue en el 2009, previo a un concierto en Paris, cuando la banda Oasis dio a conocer al público la separación de la banda por confrontaciones entre los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Fue el propio Noel quien publicó un comunicado afirmando que ya no podía seguir trabajando junto a su hermano Liam.

“Con algo de tristeza y gran alivio les comento que esta noche dejo Oasis. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía continuar trabajando con Liam un solo día más. Mis disculpas a toda la gente que compró entradas para los conciertos en París, Constanza y Milán”, mencionaba el comunicado.



