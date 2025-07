Green Day bota a fan del escenario por tocar 'Wonderwall' de Oasis y Liam Gallagher responde: "La mejor canción"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Green Day no tuvo más opción que bajar a un fanático del escenario durante su concierto en Luxemburgo el último lunes 30 de junio ¿Qué pasó? Resulta que un aficionado fue invitado a tocar la guitarra la canción country de la banda: Good Riddance (Time of Your Life). Sin embargo, el joven empezó a tocar 'Wonderwall', de Oasis, otro de los clásicos musicales del rock mundial.

De acuerdo con un video compartido en redes sociales, un joven subió al escenario y recibió la guitarra de parte del vocalista Billie Joe Armstrong. Esto, luego de convencer al vocalista de que podía tocar el clásico tema de Green Day. Acto seguido, Armstrong fue mostrando su incomodidad al ver que el fan no sabía tocar la canción.

“¿Qué ocurre? ¿Ya no sabes nada?”, le dijo el vocalista mientras le mostraba los acordes para tocar. “¡Me dijiste que podías tocar esta canción!", dijo entre risas Billie Joe Armstrong exponieno su preocupación. Lejos de tocar Good Riddance, el fan empezó a tocar la inconfundible entrada de la canción 'Wonderwall', el éxito de Oasis de 1995.

Al escuchar esto, el vocalista de 53 años le sacó la guitarra al joven. “¡Oh, me estás jodiendo!”, le dijo mientras el público se reía a carcajadas por el incidente. De igual manera, un agente de seguridad se acercó al joven para sacarlo del escenario sin que pudiera tocar la canción. “Buen intento, buen intento”, exclamó Armstrong.

Green Day bajo del escenario a un fan en Luxemburgo



La banda acostumbra a subir a una persona para tocar con ellos ‘Good riddance’, pero al fanático le valio vrg y se puso a tocar ‘Wonderwall’ de Oasis. pic.twitter.com/1J16yMieqB — Indie 505 (@Indie5051) July 1, 2025

Liam Gallagher responde a video de fan de Green Day

El video del incidente de Green Day con el fan fue compartido por diversos usuarios en redes sociales. Asimismo, el propio Liam Gallagher se animó a comentar sobre lo sucedido en el concierto de sus colegas norteamericanos.

En respuesta a un usuario (@listenup28_) en X que compartió el momento, el líder e integrante de Oasis respondió: "La mejor canción de la noche". El mensaje de Liam provocó miles de reacciones y comentarios de usuarios que festejaron la reacción de músico.

Green Day se encuentra de gira en Europa antes de venir a Perú

Green Day viene realizando una amplia gira en Europa antes de su llegada al Perú el próximo 27 de agosto en el Estadio de San Marcos donde se presentará por tercera vez.

Esta semana, el grupo de rock, conformado por Billie Joe Armstrong (guitarra y voz), Mike Dirnt (bajo y coros) y Tré Cool (batería y coros), tiene programado tocar en: Países Bajos, Bélgica y Grecia.

Green Day se encuentran en plena gira mundial en Países Bajos, Bélgica y Grecia esta semana. | Fuente: Instagram (greenday)

Oasis comenzará su gira mundial en Cardiff este 4 y 5 de julio

Oasis ya prepara su nueva gira internacional tras anunciar su regreso con los dos hermanos Liam y Noel Gallagher, quienes ya limaron asperezas para la felicidad de los miles de fans de la banda.

En una amplia programación, la agrupación británica programó las dos primeras fechas de su gira Oasis Live '25 para este viernes 4 y sábado 5 de julio en el Principality Stadium, en Cardiff (Gales).

Por medio de sus redes sociales, Oasis publicó los horarios de sus dos primeras presentaciones en Cardiff revelando que la banda estará acompañada por Cast y Richard Ashcroft como artistas soportes.

La gira continuará en el Reino Unido e Irlanda donde los hermanos Gallagher tocarán sus emblemáticos temas: Wonderwall, Stand by Me, Stop Crying Your Heart Out, Live Forever, Champagne Supernova, Supersonic, Don't Go Away, entre otros éxitos que marcaron un hito en los 90 y principios del 2000.

Liam Gallagher responde a video de fan de Green Day que tocó 'Wonderwall' de Oasis.Fuente: X (@listenup28_)

