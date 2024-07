Oscar D’León, el León de la Salsa, que sigue rugiendo: "Quiero seguir cantando 80 años más"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Oscar D’León, conocido como El Sonero del Mundo, afirma en una entrevista con EFE que, a sus 81 años, no tiene planes de retirarse y aspira a seguir cantando "80 años más". El salsero venezolano se está preparando para rendir homenaje a la legendaria orquesta Fania All Star en los Premios Juventud 2024.



"Yo me retiro cuando el público lo decida o el mismo destino. Yo quiero seguir cantando si quieren 80 años más, y me preparo para seguir con vitalidad y buena salud", declara D’León. "Hay muchas cosas por hacer, pero no pienso en eso, pienso en dar lo mejor de mí en la tarima y fuera de ella con mis pasos bien marcados para no caer en errores", añadió.

¿Cómo será el homenaje a La Fania?

Oscar D’León recuerda con nostalgia los conciertos que realizó con la Fania All Star, dirigida por el fallecido músico dominicano Johnny Pacheco, y que contó con la participación de leyendas como Celia Cruz, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Roberto Roena, Ray Barretto e Ismael Miranda, entre otros.



"Fueron muchas anécdotas que vivimos. Afortunadamente, quedan muchos de los que pertenecieron a La Fania y otros que lamentablemente se han ido, pero el espíritu de los que quedan pues hace que tenga relevancia el nombre de La Fania", destaca el salsero y bajista.



En los Premios Juventud 2024, que se celebrarán el 25 de julio en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, D’León, conocido también como El León de la Salsa, rendirá homenaje a miembros de La Fania All Star como el legendario pianista y compositor Larry Harlow, con "sorpresas, muchas sorpresas" en el escenario.

¿Qué recomienda Oscar D’León a los nuevos talentos?

Oscar Emilio de León, conocido mundialmente como Oscar D’León, ha ganado un Grammy, tres Latin Grammy y un Latin Grammy a la Excelencia Musical. Aconseja a los nuevos talentos de la salsa que sean "auténticos y sinceros" con sus creaciones y que disfruten de ellas para que lleguen al público "como se les envía, con amor".



"Si tienen esa vena de composición desde jóvenes, que sigan insistiendo, porque no todo lo van a pegar, pero el día que pegan uno, arrastran todo lo que hayan hecho. No hay que desesperarse, hay que seguir", comenta. También sugiere conocer y aprender bien el género para poder disfrutar de algo "tan divino que erradica cualquier tristeza del ser humano".

