"Él quería irse y estar con su hijo": la dolorosa historia detrás de la última entrevista a Héctor Lavoe

Héctor Lavoe | Fuente: Fania Records

Agobiado por la muerte de su hijo, Héctor Lavoe intentó quitarse la vida saltando del noveno piso del Hotel Regency de San Juan, en Puerto Rico. El infortunado episodio ocurrió el 26 de junio de 1988, desde entonces, la luz de una de las grandes estrellas de la salsa empezó a apagarse lentamente.

Pese a los intentos para su rehabilitación, la depresión y el abuso de sustancias ilícitas lo llevaron a un tunel sin salida, varios amigos lo abandonaron a su suerte y terminó pasando sus últimos días en un pequeño apartamento del condado de Queens, en Nueva York.

Desde ese lugar, 'El cantante de los cantantes' ofreció su última entrevista al programa estadounidense Ocurrió así. Era febrero de 1992, la periodista puertorriqueña Gloria Soltero y su camarógrafo acudieron al encuentro con el artista, sin embargo, nunca imaginaron que la escena los dejaría impactados.

Héctor salió de un cuarto oscuro, estaba en pijama y despeinado; apenas podía caminar, el olor a cigarrillo dentro del apartamento era intenso porque fumaba constantemente, tenía los dedos manchados por el tabaco. No era ni la sombra de lo que reflejó en sus años de gloria.

Lo acompañaba su hermana y el músico David Lugo, su mano derecha, él se encargó de pactar la entrevista y contrató a un maquillador para resaltar la deslucida apariencia del artista. Al inicio no se sentía a gusto, estaba renuente y molesto, pero su asistente hizo todo lo que estaba a su alcance para reanimarlo.

De pronto, las primeras notas de sus canciones ambientaron aquel espacio lúgubre, Héctor se animó a tararearlas mientras recibía las atenciones del estilista; su ánimo mejoró y parecía revivir esa emoción que se apoderó de él cuando llegó al Perú y subió a la tarima de la recordada Feria del Hogar.

Una sala llena de reconocimientos, con paredes adornadas con discos de oro y platino hacían contraste con su fatigada imagen que permanecía sentada sobre un sofá.

Héctor Lavoe en una de las seis presentaciones que ofreció en la Feria del Hogar en 1986.Fuente: YouTube: VideoCanal Musical

Héctor "quería irse... y estar con su hijo"

La entrevista a Héctor Lavoe se extendió por más de dos horas, pero la televisión transmitió unos 6 minutos, tiempo suficiente para solicitar la ayuda necesaria y tratar de sacarlo de las paupérrimas condiciones en las que vivía. Apenas se podía entender lo que decía, mencionaba con frecuencia a su hijo fallecido y negaba que tenía de una enfermedad incurable.

Gloria Soltero reveló que estuvo a punto de abandonar la entrevista, llamó a su productora para advertirle sobre la lamentable condición del 'Rey de la puntualidad'. Sin embargo, le dijeron que el propósito de la comisión era brindar apoyo al artista porque el informe iba a ser emitido por la cadena Telemundo. Finalmente, la nota fue presentada por el argentino, Enrique Planas.

"El programa Ocurrió así se encargaba de hacer reportajes extraños para ese entonces y me pautearon varias historias en Nueva York, una de esas historias era referente a Héctor Lavoe, que llevaba más de cinco años que no se le veía. Habían dado el visto bueno a la entrevista, creo yo, por insistencia de la productora que se llamaba Mariví. Todo lo que ella se proponía lo lograba", señaló la periodista a Salserísimo Perú.

"Yo llamé a la productora y le dije: 'a mí no me gustaría que la gente recuerde a Héctor en las condiciones que está ahora. Creo que no se le hace ningún favor al legado que él deja como cantante de salsa'", agregó.

Cuando la entrevista concluyó, Soltero recuerda que el cantante solicitó regresar a su cuarto. "Bye, Baby", le dijo a la periodista antes de volver a refugiarse en su soledad. Desde ese entonces, ella no supo nada de él o si recibió algún tipo de ayuda, solo hasta junio de 1993, cuando confirmaron la noticia de su muerte.

"Él quería irse, él quería morirse y estar con su hijo. Hubo partes de la entrevista que yo no pude usar, pero siento que fue una gran oportunidad que me dio la vida de conocer a esa persona, que actualmente sus canciones son cantadas por muchos de nosotros", concluyó.

Héctor Lavoe, murió hace 31 años tras batallar contras sus excesos y tragedias personales.Fuente: @hectorlavoevive

El reconocimiento póstumo a Héctor Lavoe

Héctor Juan Pérez Martínez, más conocido como Héctor Lavoe, emigró a Nueva York desde su natal Puerto Rico a los 16 años, y en colaboración con Willie Colón cosechó grandes éxitos como Aguanilé, Che che colé, La murga, Calle Luna, calle Sol, Juana Peña, entre otros temas que se convirtieron en preferidos del público salsero.

Tras el fin de su colaboración musical con el intérprete de Gitana, el 'Cantante de los cantantes' lanzó en 1974 su carrera en solitario, pegando éxitos El cantante, Rompe saragüey y Periódico de ayer.

Lavoe fue reconocido con dos esculturas, una en su natal Ponce (Puerto Rico) y la otro en el puerto peruano del Callao, donde también se colocó una figura en honor a Celia Cruz.

El 29 de junio 1993, a los 46 años, la vida de Héctor Lavoe llegó a su final. Considerado por muchos como el máximo exponente de la salsa, su personalidad irreverente y desatada, escondía todo tipo de problemas y tragedias personales que llegaron a plasmarse en varias de las canciones que inmortalizó con su legendaria voz, convirtiéndose en ídolo de varias generaciones.

