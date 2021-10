Ozuna, Lisa, Megan Thee Stallion y DJ Snake en el videoclip oficial de "SG" (Sexy Girl). Escucha aquí la canción. | Fuente: YouTube/Captura de pantalla

La nueva colaboración de Ozuna suma a dos artistas femeninas que se han convertido en íconos a nivel mundial: Lisa, del grupo Blackpink, y Megan Thee Stallion. De la mano de DJ Snake en la producción, el reguetonero estrenó el nuevo tema “SG” (Sexy Girl) y su videoclip oficial en YouTube.

A inicios de octubre, Ozuna confirmó que trabajaría en una canción junto a DJ Snake, la rapera estadounidense Megan Thee Stallion y la cantante tailandesa Lisa, integrante de la banda Blackpink. El anuncio inmediatamente revolucionó a los fanáticos del K-Pop y seguidores de la intérprete que recientemente lanzó su álbum solista.

Lisa canta por primera vez en ritmos latinos y tiene un corto verso en español, un detalle que ha emocionado a los BLINKS en Latinoamérica. Por cuestiones de agenda y la pandemia de COVID-19, la famosa idol no pudo salir de Corea del Sur para grabar el videoclip en el extranjero junto al cantante urbano y sus otros invitados.

Por lo tanto, Ozuna, Megan Thee Stallion y DJ Snake estuvieron presentes en la filmación del clip, y la rapera de Blackpink fue añadida en la post producción y no cabe duda que su rutina de baile ha destacado entre las escenas que se ven en el metraje. “SG” ya está disponible en YouTube y otras plataformas musicales.

Ozuna, Lisa, Megan Thee Stallion y DJ Snake colaboran en "SG". | Fuente: Universal

El éxito de Blackpink

Blackpink paralizó completamente todas sus actividades de conciertos y presentaciones por la pandemia de COVID-19, pero su éxito continuaba creciendo. En el 2020, hizo historia como la primera agrupación femenina de K-Pop es vender más de un millón de discos gracias a “The Album”.

Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie también se vieron reflejadas en el exitoso documental “Light Up The Sky Blackpink”, difundido por la plataforma Netflix. A través de conciertos en línea e interacciones por redes sociales, el cuarteto no pierde el contacto con sus fanáticos en el mundo -conocidos como Blinks- y sigue adelante para conquistar más triunfos dentro y fuera de Corea del Sur.

