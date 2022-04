Paul McCartney hizo dueto virtual con John Lennon en su retorno a los shows. | Fuente: AFP

Paul McCartney regresó a los escenarios luego de la pausa impuesta por la pandemia. El exintegrante de The Beatles viajó a Washington, Estados Unidos, para dar inicio a su gira 'Got Back Tour 2022', donde presentó una lista de 36 canciones, incluyendo sus grandes hits.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó durante el breve homenaje que realizó a sus excompañeros de Liverpool. McCartney utilizó las imágenes del documental 'Get Back' para hacer un dueto virtual con John Lennon e interpretar 'I’ve got a Feeling', tema que originalmente grabaron juntos.

Este momento especial para los seguidores de la música The Beatles, fue documentado por los asistentes y varios videos de este inusual dueto circulan en las redes sociales. "Wow, es todo lo que puedo decir, han sido una audiencia fantástica para nuestra noche de apertura", dijo McCartney tras culminar su presentación.

SOBRE EL DOCUMENTAL 'GET BACK'

"The Beatles: Get Back", el documental que se estrenó a finales de recientemente estrenado en la plataforma streaming de 2021 en la plataforma Disney+, ha demostrado que, pese al tiempo, The Beatles siguen causando furor en el mundo, convirtiéndolos en un fenómeno musical que está lejos de quedarse en el olvido.

La grabación del material de este documental fue realizada en enero de 1969 y muestra el lado íntimo de cómo fue el proceso creativo del legendario cuarteto de Liverpool. En aquel entonces, la banda intentaba escribir nuevas canciones para presentarlas en un show vivo, lo que se conocería después como el mítico 'Concierto de la azotea'.

Dirigida por el cineasta ganador del Oscar, Peter Jackson, la producción está íntegramente realizada a partir de filmaciones inéditas, archivadas durante medio siglo en las bóvedas de Apple Corps, la compañía que maneja todos los negocios de The Beatles.

