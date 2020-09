"Munay", el nuevo disco de Pedro Capó, guarda una cercana relación con el Perú. | Fuente: EFE

El amor romántico, propio, a la patria y al mundo son los matices que conectan "Munay", el nuevo disco del cantautor Pedro Capó y cuyo título significa amor en quechua. El álbum guarda relación cercana con el Perú a través de dos canciones.

La producción, de 11 temas y que incluye su éxito "Calma remix" junto al reguetonero a Farruko, arranca con el tema "Day by Day" que "es la bandera o ancla".

"Yo creo que el amor más importante que podemos demostrar o tener hacia algo es el presente, el instante. Vivimos tan aferrado al pasado. Hoy vivimos con una ilusión hacia al futuro y nos perdemos la magia del presente. Este es la punta de lanza de 'Munay'", reflexionó Pedro Capó.

CONEXIÓN CON PERÚ

El disco prosigue con "La Sábana y los pies" que cuenta con sonidos típicos de los Andes gracias al uso del charango peruano y la quena. "Es una canción de alegría en estos días de encerrona y para disfrutarlo con la persona con la que tengas conexión romántica", dijo el artista.

Mientras que en "Las Luces", un tema en el género de rock steady, fue compuesta entre enero y febrero del 2018, después de llegar de las selvas de Perú, donde desde hace 20 años trabaja con la medicina chamánica para limpiar su cuerpo.

UN TEMA ENVIADO AL GRUPO MAROON 5

También está presente "Donde hubo amor", versión en español de "Would you let me go". Según admitió Pedro Capó, la versión en inglés la escribió primero, pues la hizo para enviársela como una prueba al cantante Adam Levine, líder de la banda Maroon 5.

El tema, en ritmo de reggae jamaiquino, relata en principio algunos problemas que se podrían dar en una relación amorosa: pero poco a poco "si es bonita, volver a la raíz y que la magia que cautivó a ambos inicialmente y nos llevó a ese estado bonito, conectar nuevamente".

CAPÓ REGRESA A SU ESENCIA: LA BALADA ROMÁNTICA

Uno de los temas más románticos del disco es "Contigo Na'Ma", que resalta el deseo, cariño y amor que tiene una persona hacia aquella con quien disfrutar la vida.

"En este tema, regreso un poco a mi esencia, a la balada romántica", explicó el también autor de los éxitos de Ricky Martin "La Mordidita" y "Disparo al Corazón".

Se puede escuchar versión original de "Calma", cuyo tema siempre sería parte de "Munay". "Es la infantería de Marina del disco", aseguró Pedro Capó, quien reconoció que la colaboración con Farruko le dio un giro positivo de 180 grados a su vida y carrera, y que le permitió ganar decenas de premios, entre ellos dos Latin Grammy y una Gaviota de Oro y Plata en el Festival de Viña del Mar 2020. (EFE)