Premio Lo Nuestro 2025: Shakira fue la máxima ganadora con seis galardones incluido 'Álbum del Año'

Shakira agradeció a Premio Lo Nuestro 2025 por el galardón 'Álbum del año'. | Fuente: @premiolonuestro

Shakira sigue demostrando que es toda una ganadora. La estrella colombiana se convirtió en la más galardonada de los Premios Lo Nuestro 2025, llevándose seis categorías en la gala desarrollada la noche del último jueves en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos.

En efecto, la edición 37 de Premio Lo Nuestro premio a Shakira con Álbum del Año, por su disco Las mujeres ya no lloran. Del mismo modo, la cantante de 48 años obtuvo la categoría Colaboración 'Crossover' del Año por el tema Puntería, con Cardi B.

Eso no es todo. La intérprete de Ojos Así y Antología también se llevó el galardón a Artista Pop Femenina del Año, Álbum del año en género Pop Urbano, Colaboración del año en género Pop Urbano y Colaboración del año en música mexicana, por el tema (Entre paréntesis), con Grupo Frontera.

Es así como Shakira se llevó seis galardones en total, siendo la artista latina más premiada del evento. En segundo lugar, estuvo el cantante mexicano Carin León con cinco premios. Por su parte, Karol G y Camilo ganaron cuatro estatuillas cada uno.

Shakira ganó el premio 'Colaboración Del Año- Música Mexicana' por tema con Grupo Frontera. | Fuente: @shakira

¿Qué dijo Shakira al ganar Álbum del Año en Premio Lo Nuestro 2025?

Shakira no pudo presentarse al evento Premio Lo Nuestro 2025, debido al sus conciertos programados en Barranquilla, como parte de su gira Las mujeres ya no lloran. Sin embargo, la cantante de Acróstico envió un video agradeciendo a la organización por reconocer su trabajo en el mencionado disco.

"Muchísimas gracias por este premio. No tengo palabras suficientes para agradecer esto que significa mucho para mi recibir el premio a Mejor álbum del año. Las mujeres ya no lloran es un álbum que me ha costado sudor, lágrimas, muchísimas vivencias y que ha sido más de dos años trabajando en él. Así que este reconocimiento lo aprecio demasiado. Muchísimas gracias. No puedo estar con ustedes, pero desde aquí, desde Barranquilla, les doy las gracias de corazón y recuerden que siempre los tengo aquí adentro", manifestó Shakira.

Cabe resaltar que, luego de Barranquilla, Shakira se presentarán este domingo 23 de febrero en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El 26 y 27 hará lo mismo en el estadio Campin de la capital colombiana Bogotá. Posteriormente, la estrella pop latina estará en: Chile, Argentina, México, Canadá y en Estados Unidos.

Shakira dará su segundo concierto en Barranquilla este viernes 21 de febrero. | Fuente: @shakira

Shakira logró agotar todas las entradas para su tercer concierto en Lima

La productora Masterlive Perú confirmó que Shakira logró agotar todas las entradas de su tercer concierto programado para el 16 de noviembre en el Estadio Nacional en Lima.

"¡Shakira logra su tercer ‘sold out’ en el Estadio Nacional! Después de un concierto inolvidable que dejó a todos sus fans con ganas de más, Shakira anunció una nueva fecha (…) ¡y ha sido completamente agotada!", expresó la productora anunciando el tercer 'sold out' de la cantante en nuestro país.

Shakira brilló en el recinto deportivo José Díaz el último lunes 17 de febrero donde miles de fans la acompañaron para entornar sus éxitos más conocidos. "La multitudinaria respuesta de sus seguidores confirma que 'La Loba' sigue haciendo historia con el cierre de su gira Las mujeres ya no lloran", expresó Masterlive Perú.

Por otra parte, Shakira reprogramó su concierto del 16 de febrero para el próximo 15 de noviembre, fecha que también consiguió agotarse debido a la alta demanda por la artista. "Gracias por el increíble respaldo a nuestra artista y por regalarnos una noche más para seguir disfrutando de la música que marcó nuestras vidas", concluyó la productora.

Shakira se llevó la categoría 'Álbum del año' con su disco Las mujeers ya no lloran.Fuente: @premiolonuestro

