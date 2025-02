Premio Lo Nuestro 2025: Karol G gana categoría 'Canción del año' con 'Si antes te hubiera conocido'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karol G no deja conseguir reconocimientos a nivel internacional por su música. Ahora, la estrella colombiana de reguetón y pop urbano logró llevarse la categoría Mejor canción del año en los Premio Lo Nuestro 2025.

En efecto, antes de iniciar la gala en el Kaseya Center, en Miami, la organización anunció en sus redes sociales que la cantante de 34 años obtuvo el máximo galardón en Premio Lo Nuestro con su tema 'Si antes te hubiera conocido', estrenado en junio de 2024.

La canción, que cuenta con más de 667 millones de vistas en YouTube, logró ubicarse en el primer lugar de los rankings musicales de los Billboard en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, y Colombia, país de origen de Karol G.

Combinando el merengue y el mambo, la compositora nacida en Medellín pudo continuar conquistando las radios en Latinoamérica luego de conseguir varios premios con su disco 'Mañana será bonito', proyecto que la ayudó a conseguir tres premios Latin Grammy el 2023 incluido Mejor álbum del año y su primer Grammy en la categoría Mejor álbum de música urbana.

Karol G consiguió el premio gracias a su exitoso tema 'Si antes te hubiera conocido'. | Fuente: Instagram (karolg)

Karol G hizo bailar a Taylor Swift con su éxito 'Si antes te hubiera conocido'

Karol G hizo bailar a Taylor Swift en el evento de los MTV Video Music Awards 2024 con su tema Si antes te hubiera conocido. Fue la propia colombiana quien se acercó al lugar donde estaba sentada Swift junto al rapero Post Malone.

Es así como la artista latina hizo que la estrella estadounidense se pare por unos segundos para bailar junto a la colombiana. “Dale, dale”, expresó La Bichota señalando a Swift.

Al terminar su canción, Taylor Swift, quien lucía un llamativo conjunto a cuadros negros y amarillos, aplaudió, junto a todos los presentes, a Karol G por su espectáculo en señal que la pasaron muy bien moviéndose al ritmo de la colombiana.

Karol G hizo bailar a Taylor Swift a ritmo de su canción 'Si antes te hubiera conocido' en MTV VMAs 2024. | Fuente: AFP

Karol G llevará su historia a Netflix con un documental este 2025

Karol G presentará su "historia de poder, pasión e inspiración" en un largometraje documental que llegará a Netflix este 2025. El proyecto estará dirigido y producido por la galardonada con un Emmy, Cristina Costantini, conocida por su trabajo en Mucho Mucho Amor: La Leyenda de Walter Mercado y Science Fair.

La producción estará a cargo de This Machine, en asociación con Interscope Films y Bichota Films. Este equipo ha sido responsable de otros éxitos recientes como el documental Elton John: Never Too Late y Martha. Además de Costantini, los productores del documental incluyen a R.J. Cutler, Elise Pearlstein y Trevor Smith.

Una historia de sueños que parecían imposibles y que se alimentaron de una fe inquebrantable ¡Una lucha que lo desafió todo! Mi vida, mi trabajo, mi verdad y la conexión tan especial con ustedes... Mi sueño hecho realidad", dijo Karol G sobre el proyecto.

Otros miembros del equipo de producción incluyen a Kristofer Ríos, Alex Simmons y Mariem Pérez, mientras que Sofía Vanegas Cardona, de Bichota Films, será co-productora. Los productores ejecutivos serán Mark Blatty y Margaret yen, junto con John Janick y Nir Seroussi de Interscope Capitol.

Karol G logró llevarse el máximo galardón en Premio Lo Nuestro con 'Si antes te hubiera conocido'.Fuente: @premiolonuestro

