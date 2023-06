Premios Heat 2023: Austin Palao ganó en la categoría "Artista tendencia"

El exchico reality Austin Palao ha continuado con su carrera musical desde que inició en el 2020 y su esfuerzo ha rendido frutos. Tras incursionar como solista con el tema “Ella”, siguió en la industria teniendo en total siete temas inéditos.

Otro de ellos fue “Mejor sin ti”, que estrenó el año pasado, y ha logrado un premio importante en los Premios Heat 2023 en la categoría ‘Artista tendencia’. Después de esta noticia, el cantante viajó a República Dominicana para recibir su galardón siendo el segundo peruano en ganar en este evento.

“Felicidades. Tus fieles fans lo lograron 'Mejor Sin Ti' se impone. Nos vemos el 8 de junio en la gala de los Premios Heat”, se lee en la página del concurso donde etiquetaron a Austin Palao. “Gracias a todos mis fans, familia y a los Premios Heat”, respondió.

Su pareja Flavia Laos lo felicitó en sus redes sociales y se mostró orgulloso de su logro: "Bien amor, felicitaciones, bien merecido”, escribió en la caja de comentarios acompañado de un corazón rojo, despejando así las dudas de un rompimiento o problemas en su relación.

Cabe resaltar que varios peruanos han sido nominados como Yahaira Plasencia, Álvaro Rod, Amy Gutiérrez, pero ni uno pudo llevarse el premio. La primera fue Leslie Shaw quien, en el 2020, se llevó el galardón a 'Mejor artista sur' venciendo a otros grandes artistas como Tini, Paulo Londra, Anitta, Mon Laferte y más.

Leslie Shaw, la primera peruana ganadora en los Premios Heat

La cantante Leslie Shaw se llevó el galardón a “Mejor artista sur” en los Premios Heat 2020 que se están realizando en República Dominicana. La intérprete venció a los argentinos Cazzu, Tini y Paulo Londra, la brasilera Anitta y las chilenas Paloma Mami y Mon Laferte.

Antes de que su categoría sea nombrada, Shaw realizó su presentación en el escenario de la ceremonia y sorprendió a más de un asistente luego de interpretar el tema “Estoy soltera”, canción en la que colabora con Thalía y Farina.

Desde el Hard Rock Hotel & Casino de Cap Cana, la quinta edición de los Premios Heat 2020 reconoció a lo mejor de la música latina y esa vez destacaron el trabajo de la peruana.

"Hola, gracias la verdad es que me sorprendieron esta noche linda, gracias por invitarme a los Premios Heat, la he pasado increíble. He pasado unos días muy lindos. De verdad quiero agradecer a mis fans peruanos que me han apoyado desde que yo hacía rock y a mi equipo que está en Perú pendiente", dijo Leslie Shaw muy emocionada al recibir el reconocimiento internacional.

Más tarde esa misma noche, desde sus redes sociales, compartió unas fotografías en Instagram luciendo el premio y agregó un mensaje a sus seguidores: "Gracias a todos mis fans esto es de ustedes, ¡los amo muchísimo! Gracias, Premios Heat, ¡qué gran noche!"