Queen: "Bohemian Rhapsody" es la canción más escuchada del siglo XX

"Bohemian Rhapsody" es la canción del siglo XX más escuchada de la historia. | Fuente: Facebook | Queen

La canción "Bohemian Rhapsody" (1975) del grupo británico Queen se ha convertido en la canción más escuchada del siglo XX, según señaló hoy Universal Music Group (UMG) en un comunicado.



Cuarenta y tres años después de su lanzamiento la mítica melodía ha vivido un pico de popularidad este año, coincidiendo con el estreno de la película homónima que narra la vida del líder de la banda, Freddie Mercury.



El tema, de más de cinco minutos de duración, ha superado, según la discográfica, los 1.600 millones de reproducciones en streaming, convirtiéndose en la canción del siglo pasado más escuchada de la historia.



Cuando se estrenó, el 31 de octubre de 1975, logró mantenerse nueve semanas consecutivas como número uno en el Reino Unido, un récord para la época, y es la única canción que ha llegado dos veces al top 1 de las listas inglesas en Navidad.



"Bohemian Rhapsody" ha sido reconocida en muchas ocasiones como una de las mejores canciones de la historia y en el año 2004 fue introducida en el Grammy Hall of Fame.



Además, la interpretación de Freddie Mercury fue considerada por los lectores de la revista Rolling Stone como la mejor de la historia del rock.



Muchos artistas han versionado este tema, reconvertido en himno de la banda, a lo largo de los años como Pink, Kanye West, Robbie Williams, The Royal Philharmonic Orchestra, Montserrat Caballé o Elton John.



Los fallecidos Freddie Mercury y John Deacon, Brian May y Roger Taylor han vendido como Queen más de 300 millones de álbumes en todo el mundo. EFE