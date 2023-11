Eva Ayllón: "La música es lo único que sé hacer, lo que me quita el dolor"

Eva Ayllón ha regresado tras una exitosa gira de 30 días en 18 ciudades de Estados Unidos y se prepara para un nuevo concierto. La Diva del Criollismo fusionará la música criolla con la afrocubana en un espectáculo en el que compartirá escenario con artistas de primer nivel, después de su experiencia musical en Cuba.

En conversación con RPP, la cantante peruana recuerda que este proyecto se inició años atrás durante la grabación de un disco en Cuba, que la pandemia interrumpió. "Cada vez que iba a grabar (en Cuba), nos reuníamos con un grupo de músicos, bajo, piano, trombón, saxo y una extraordinaria percusión. Íbamos a algún lugar para hacer música con público. Fue maravilloso”.

De acuerdo a Eva Ayllón, el ensamble resultó tan bueno que prometió traer a los músicos a Lima y ofrecer una presentación en conjunto. Cumplirá su promesa el 24 de noviembre cuando suban al escenario del Teatro Canout, para ofrecer el concierto ¡De Lima a La Habana! Festejando rumbas, entre valses, sones y boleros.

“Mientras terminamos el disco, vamos a mostrar en Lima el repertorio. Será un adelanto de lo que hemos grabado”. La intérprete de Ritmo, color y sabor compartió que ya ha grabado con Issac Delgado, la Camerata Romeu y Los Muñequitos de Matanza para su próximo álbum de estudio, que espera terminar de grabar “en cualquier momento”. “Va a estar bonito”, señala.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Eva Ayllón?

En cuanto a futuros proyectos, Eva Ayllón confiesa que, aunque le encanta la televisión, prefiere centrarse en la música por ahora. "La música es lo único que sé hacer, lo que me apasiona. Es lo que me quita la enfermedad y el dolor".

Asimismo, la cantante revela que recibió una propuesta para ser jurado en una de las versiones del reality La voz en el extranjero, pero tuvo que rechazarla debido a limitaciones de tiempo. "Tuve una propuesta para ir a una versión internacional, en Latinoamérica, la cual tuve que desechar porque mis tiempos no me daban".

"Ya he estado diez años en la televisión. Hay que pensarlo muy bien, porque es un trabajo muy sacrificado. Hay que levantarse a las 5 a.m. y estar hasta las 11 p.m. Amo trabajar, pero a veces las cosas son muy fuertes. La música es distinta. La televisión es un poquito más complicada".

¿Qué dijo sobre los resultados del Latin Grammy 2023?

Eva Ayllón envía sus mejores deseos a los artistas peruanos nominados en la reciente edición de los Latin Grammy 2023. Aunque no todos se llevaron el gramófono dorado, destaca que "los que van al Latin Grammy ya son ganadores, porque compiten con otros artistas espectaculares". "Daniela Darcourt (nominada por Álbum de Salsa) estuvo en la misma categoría con Grupo Niche, Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony. No ha perdido. Al contrario, han ganado”.

La cantante, ganadora del Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2019, elogió el triunfo del DJ ayacuchano Kayfex, cuyo álbum fue reconocido en Mejor Diseño de Empaque y compartió su perspectiva sobre las nominaciones, recordando que, a pesar de haber sido once veces nominada, no ha logrado alzar el premio. Sin embargo, enfatiza que no siente que haya perdido, ya que sus nominaciones la han colocado al mismo nivel de grandes artistas, y "de eso tenemos que estar orgullosos".