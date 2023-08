¡Sold out! Concierto de Luis Miguel en Lima agotó todas sus entradas en su primer día de preventa

Luis Miguel agotó en tiempo récord las entradas de su próximo concierto en Lima. De esta manera, sus incondicionales que lograron obtener sus boletos ya cuentan los días para el esperado show musical que se realizará el sábado 24 de febrero en el Estadio Nacional.

Debido a la alta demanda en la plataforma de Teleticket, los organizadores abrieron inmediatamente la venta general, que estaba prevista para este sábado 12 de agosto. El panoroma también abrió la interrogante sobre si el artista podría sumar una nueva fecha en Perú.

Gracias a Radio Corazón, Luis Miguel vuelve a nuestro país para interpretar sus más grandes éxitos. La Incondicional, Hasta que me olvides, Cuando calienta el sol, La chica del bikini azul, No sé tú, entre otros temas, no faltarán en su extenso repertorio.

Cabe mencionar que Lima forma parte de la segunda etapa del Luis Miguel Tour 2024, que también incluye a Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Ecuador , Bolivia y Costa Rica, Honduras , El Salvador, entre otros países, sumando más de 50 conciertos para la primera mitad del 2024.

Luis Miguel tiene más de 40 años de trayectoria; ha grabado 28 álbumes de estudio, ha vendido más de 90 millones de discos alrededor del mundo, ha obtenido más de 120 premios entre ellos un Grammy a los 14 años de edad, ha grabado dos películas y ha roto varios récord de ventas en giras mundiales.

Luis Miguel en Lima: productora no descarta una segunda fecha

César Ramos, director general de Másterlive Perú, productora que trae a Luis Miguel a nuestro país, habló de cómo fue el proceso para que ‘El Sol de México’ acepte compartir una vez más sus mejores canciones con sus fans peruanos.

En entrevista para el programa ‘Encendidos’ de RPP, Ramos aseguró que le costó un año convencer a Luis Miguel para que venga al Perú y que el acuerdo de su llegada se cerró hace 6 meses.

“Estoy muy contento y emocionado por hacer el espectáculo de Luis Miguel en Lima. Estoy muy contento por todo el viral que se ha hecho con el anuncio. La verdad que hay una respuesta increíble del público”, manifestó.

César Ramos, quien estuvo detrás de los conciertos de Bad Bunny y Daddy Yankee, no descartó que haya otra fecha más para la presentación de Luis Miguel en nuestro país. “No lo descarto, depende de la respuesta del público”, sostuvo.

Luis Miguel inició su gira el último 3 de agosto en Argentina para luego estar por Latinoamérica, México y Estados Unidos. Finalmente, el artista de 53 años incluyó al Perú en la segunda ronda de su ‘Luis Miguel Tour 2024’.