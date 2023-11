Bon Jovi sorprende con su nuevo himno navideño, 'Christmas Isn't Christmas'

Bon Jovi ha regresado con una emotiva canción navideña que demuestra que aún tienen mucho que ofrecer. La nueva pista original, titulada Christmas Isn't Christmas, fue anunciada con entusiasmo en las redes sociales, prometiendo avivar la temporada festiva con su inconfundible estilo.

La banda compartió la noticia en Instagram, diciendo: "¡Tenemos un regalo de Navidad adelantado para ustedes! Nuestra nueva canción navideña original, 'Christmas Isn't Christmas', será lanzada este viernes. ¡Feliz Navidad!"

En las imágenes compartidas, Jon Bon Jovi y sus compañeros, David Bryan, Hugh McDonald, Tico Torres, Phil Xenidis, John Shanks y Everett Bradley, se encuentran inmersos en la creación de la canción en los estudios de grabación Ocean Way Nashville. La celebración del lanzamiento tuvo lugar en Santa's Pub, sumergiéndose en la vibrante escena musical de Nashville.

¿Cómo es la nueva canción de Bon Jovi?

Esta canción, la primera lanzada por el grupo en tres años, viene acompañada de un conmovedor lyric video en YouTube. La letra cuenta la historia de una pareja separada durante la Navidad. Fusionando elementos de rock de los años 50 con influencias de country y blues, la música evoca una sensación melancólica y acogedora.

“When the sky will shine a different kind of blue (Cuando el cielo brille con un azul diferente)”, canta Jon Bon Jovi, prolongando el "azul" con un trino al estilo de Elvis Presley, quizás un guiño a su clásico Blue Christmas.

¿En qué está trabajando Bon Jovi?

El guitarrista de Bon Jovi, Phil X, reveló en octubre en el podcast Not These Two Fucking Guys que la banda planeaba trabajar en nuevas canciones para un posible álbum.

Los fanáticos que preordenaron Christmas Isn't Christmas tuvieron la oportunidad de ganar una edición especial del juego de Monopoly de Bon Jovi, que celebra el 40 aniversario del grupo.

Las fichas coleccionables del juego se inspiran en símbolos significativos para la banda, desde el logo de corazón y daga hasta la guitarra acústica característica de Jon Bon Jovi, ofreciendo una forma única de conmemorar la rica historia del grupo.

Recordando su incursión anterior en la música navideña en 1994 con Please Come Home for Christmas, Bon Jovi mantiene viva la tradición. Además, Jon Bon Jovi lanzó un EP navideño en 2020 titulado A Jon Bon Jovi Christmas, que incluye tres emotivos covers disponibles en plataformas digitales.