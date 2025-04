Raphael sobre su posible regreso a los escenarios: "Todavía no sabemos"

Novelas circadianas. Historias que trascurren en un día

‘Novelas circadianas. Historias que trascurren en un día’, especial de Patricia del Río, que encuentra en los escritores Carlos Fuentes (‘La muerte de Artemio Cruz’), Virginia Woolf (‘La señora Dalloway’) y James Joyce (‘Ulises’), por citar algunos, los referentes para conocer la creatividad de estos autores para recrear en cientos de páginas de un libro una situación que apenas duró unas cuantas horas, y que hoy en día son clásicos de la literatura mundial. En esta oportunidad, conversa con el escritor y comunicador Gustavo Rodríguez, quien acaba de publicar ‘Treinta kilómetros a la medianoche’ (Alfaguara, 2022), donde el personaje recuerda, en algo más de una hora, pasajes de su vida mientras atraviesa la ciudad para acudir a una llamada de auxilio. Paolo de Lima, escritor y gran investigador de la biografía y obras de James Joyce, nos da apreciaciones sobre la simbología literaria y el uso del tiempo en ‘Ulises’. El periodista Diego Pajares da detalles de esta temática en el cine con la trilogía "Before", con las actuaciones de Julie Delpie y Ethan Hawke; y la serie "24", que tiene de protagonista al actor Kiefer Sutherland. Por su parte, el crítico literario y librero de ‘Escena libre’, recomienda los libros ‘Franny y Zoey", de J.D.Salinger; "¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?", de Philip K. Dick; y "Crónica de una muerte anunciada", del Premio Nobel Gabriel García Márquez. Las canciones que recrean las secuencias son: ‘This is the day’, de The The; ‘El reloj’, por Sin bandera; ‘Days like this’, por Van Morrison; ‘Un día más’, de Raphael; ‘Monday, Monday’, por The Mamas and The Papas; y ‘Cuando vuelvo a casa’, de Fonseca. Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 21 – Tercera temporada