Culpable. El jurado del tribunal federal de Hato Rey, en San Juan de Puerto Rico, encontró culpable al productor de música urbana Raphy Pina, por los cargos de posesión ilegal de armas. El juicio se llevó a cabo este miércoles 22 de diciembre.

A su salida del tribunal, el también mánager declaró lo siguiente: “De doce rounds, acabo de perder el primero. Yo soy un guerrero y voy a seguir pa’ lante y le voy a demostrar al mundo quién es Raphy Pina”.

La sentencia será emitida el próximo 1 de abril. Hasta ese día, el hombre fuerte de Pina Records quedará bajo restricción domiciliaria y se verá obligado a usar un grillete. Solo podrá salir de su hogar para tratar asuntos médicos y asistir al tribunal.

El abogado del productor sostuvo la inocencia de su defendido y declaró que van a apelar. De ser hallado culpable, Raphy Pina puede ser sentenciado a un máximo de diez años de cárcel.

Daddy Yankee le envió su apoyo

La máxima estrella de la música urbana, Daddy Yankee, asistió al juicio que enfrenta su representante Raphy Pina. A su llegada al tribunal, describió a su amigo y socio como un “guerrero” y agradeció el apoyo de la gente que se dio cita.

“Gracias a ese público con las bendiciones, y que están orando por él. Estamos aquí por él, para ver qué se determina, pero con Dios por delante. Sea cual sea la decisión, sabemos que Dios está en los procesos y vamos pa’ encima”, expresó Daddy Yankee a la prensa.

Horas antes de acudir al tribunal, Raphy Pina escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, en el cual dijo: “Dios quiera y que esté no sea mi último post. No ha sido fácil este proceso, pero créanme que por lo que están en estas fotos voy hasta las últimas consecuencias. Tengo la fe y sé que Dios conoce mi corazón, mi dedicación y mi postura”.

