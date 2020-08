Reik estrenó su nueva balada "Pero te conocí". | Fuente: Sony Music

Reik, la banda conformada por Jesús Navarro, Bibi Marín y Julio Ramírez, sorprendió a sus seguidores al lanzar recientemente “Pero te conocí”, una conmovedora balada con la que el grupo mexicano regresa a sus raíces acústicas para hablar sobre el impacto del amor en la vida.

Como revela su video oficial, este es el primer capítulo de una serie de sencillos que estarán saliendo a lo largo de este mes de agosto. Una familia de canciones y videos que nacieron durante la cuarentena producida por la pandemia de la COVID-19.

Con este rosario de canciones, el grupo busca volver a sus raíces de balada tal y como ya se venía anunciando con el lanzamiento de “La Bella y la Bestia”, su nuevo hit de plataformas que ya cuenta con más de 22 millones de reproducciones.

Tras incursionar en la música urbana latina, con sencillos como “Aleluya”, “Indeciso” y, más recientemente, “Si me dice que sí” junto a las estrellas Camilo y Farruko, Reik vuelve de lleno a las baladas que sus fanáticos tanto deseaban volver a oír.

Este nuevo sencillo fue producido por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, colaboradores desde hace años de la banda, y compuesto por Julio Ramírez, Alejandra Ruiz Ocampo, Andrés Torres, Pablo Preciado y el mismo Rengifo.

La letra de “Pero te conocí” cuenta la inesperada aparición de esa persona que llega para cambiar y mejorar todo en la vida de alguien. “Me encanta la sección que dice: ‘Y de pronto como estrella justo en medio de este mar, me curaste del corazón, me enamoraste…’”, contó el vocalista Jesús Navarro.

Por otro lado, el videoclip del tema, producto del genio creativo de Fernando Lugo, se alinea a una guía narrativa del EP visual 20-21, un proyecto que busca cautivar a millones de personas alrededor del mundo con un mensaje que apela a la empatía.

La historia del video musical narra la experiencia de una pareja, los efectos en su amor y los desafíos que tienen que vivir debido a la enfermedad que uno de ellos sufre. Una conmovedora historia que da vida al lema que Reik ha postulado con sus baladas: el amor permanece.

Los próximos lanzamientos marcan lo que creativamente es un año decisivo para el grupo mexicano. Como se recuerda, a la fecha, el último álbum de Reik es “Ahora”, lanzado en el 2018 y que obtuvo el certificado Doble Platino.