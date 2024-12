Reino Unido lanza moneda conmemorativa en honor a Paul McCartney

Historias de las corresponsales en los campos de batalla

‘Historias de las corresponsales en los campos de batalla’, especial de Patricia del Río con la periodista y escritora española Olga Merino, autora de ‘Cinco inviernos’, diario íntimo de la autora durante su permanencia como corresponsal en la ex Unión Soviética, en pleno proceso de disolución del régimen comunista. Conversa también con la escritora francesa, radicada en Perú, Christiane Félip Vidal, quien acaba de publicar ‘Mujeres en conflictos’, donde destaca el trabajo de seis fotorreporteras peruanas que desde diferentes países en conflicto le contaron al mundo las crueldades de diversas guerras. La actriz, cantante y conductora radial, Regina Alcóver, da vida a uno de los pasajes del libro ‘La guerra no tiene rostro de mujer’, de la Premio Nobel de Literatura Svetlana Alexiévich. El periodista Diego Pajares trae a colación tres películas inspiradas en famosas corresponsales de guerra; mientras que el crítico literario y gerente de la librería ‘Escena libre’, recomienda algunas lecturas sobre esta temática. Las canciones que visten el programa son: ‘Eve of destruction’, de Barry McGuire; ‘Back in the USSR’, por The Beatles; ‘Taro’, de Alt J; y ‘I feel like I’m fixin to die rag’, por Country Joe Mc Donald.