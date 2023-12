Ruby Palomino y Lita Pezo representarán a Perú en el Festival de Viña del Mar

Las cantantes Lita Pezo y Ruby Palomino representarán al Perú en la competencia musical del Festival Internacional de Viña del Mar a realizarse del 25 de febrero al 1 de marzo, en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, en el vecino país de Chile.

Lita Pezo en la competencia internacional

Pezo fue seleccionada para participar en la categoría internacional con su canción Luchadora, una balada pop que destaca por su potente lírica sobre el empoderamiento femenino. La canción es de la autoría del reconocido compositor español, José Abraham, inspirada en duros pasajes de la vida de la cantante.

"A través de esta canción quiero rendirle homenaje a todas las niñas y mujeres que luchan por alcanzar sus sueños ante cualquier adversidad”, afirma Pezo.

“Estoy cumpliendo uno de los más grandes sueños que he tenido desde niña, más aún cuando desde pequeña he estado participando en diferentes festivales en los que me di a conocer. Más allá de los resultados, estar compitiendo en Viña 2024 es un gran paso en mi carrera. El solo hecho de estar ahí representando a mi país ya es muy significativo para mí", acotó.

Lita Pezo felicitó a su colega Rubí Palomino por haber sido seleccionada para representar a nuestro país en la competencia folclórica de Viña 2024, categoría que el año pasado ganó Milena Warthon. “No me cabe duda de que Rubí tendrá una estupenda participación. Ella es una excelente representante del Perú. La mujer peruana estará presente en Viña”, afirma Lita.

Ruby Palomino en la competencia folclórica

La cantante huancaína Rubí Palomino participará en la competencia folclórica con un festivo, pero reflexivo, carnaval ayacuchano, Canción para un planeta triste. El tema fue escrito por el poeta y productor musical peruano, Francisco García, y musicalizada por el arreglista, compositor y guitarrista, Jesús 'El Viejo' Rodríguez.

"Estoy feliz con esta gran noticia, es mi sueño hecho realidad, me he estado preparando desde hace mucho tiempo para poder abrazar esta oportunidad. Desde ya, me siento una ganadora, es increíble poder representar a mi país en un festival internacional", comentó en un comunicado.

Canción para un planeta triste, propuesta musical que fusiona el carnaval ayacuchano con el rock, habla sobre el cuidado y conservación de nuestro planeta. "He tenido la oportunidad de viajar por distintas ciudades de nuestro Perú y del mundo y, a través de los años, me he podido dar cuenta de que el daño a nuestro entorno es cada vez más grave, por eso, con esta canción, busco crear conciencia, que la gente se sienta identificada con la letra y que sepa que aún estamos a tiempo de salvar nuestro planeta", agregó Ruby.