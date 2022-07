Sebastián Yatra y Pablo Alborán estrenaron su primera colaboración, titulada "Contigo". | Fuente: Instagram / Sebastián Yatra

El conteo regresivo terminó. Este jueves 21, el cantante colombiano Sebastián Yatra y su colega español Pablo Alborán lanzaron su primera colaboración, titulada "Contigo". Un tema que había dado la sorpresa a los seguidores de ambos tras ser anunciado hace unos días.

"Les prometo que la canción con Pablo llega a lo más profundo", había adelantado el intérprete de "Dos oruguitas" en sus redes sociales. Una "canción a triste", describió en otra publicación de su cuenta de Instagram en la que continuaba jugando al suspenso antes del lanzamiento.

Semanas atrás, noticias de un trabajo conjunto entre Sebastián Yatra y Pablo Alborán surgieron entre sus fans, después de que ambos ofrecieran una presentación en vivo de "Contigo" en las calles de Madrid (España). Algo que sin duda causó asombro entre sus fanáticos.

"Nunca dije ‘no te vayas’, lo debí decir… La historia de todos en algún momento, sobre esos amores a los que les perdemos el rastro, esa historia que se para de escribir, pero no se deja de sentir”, contó en Instagram Sebastián Yatra sobre su nuevo tema junto a Pablo Alborán.

Sebastián Yatra ofrecerá concierto en Perú

Sebastián Yatra se presentará en nuestro país como parte de su tour "Dharma". El concierto está programado para el viernes 19 de agosto en el Arena Perú del Jockey Club.

El nombre de su gira proviene de su más reciente producción, "Dharma". Además de su éxito "Tacones rojos", el disco incluye hits como "Runaway" con Daddy Yankee y Natti Natasha; "TBT" con Rauw Alejandro y Manuel Turizo; "Regresé" junto a J Quiles y L-Gante; y la que da título al álbum y cuenta con la colaboración de Rosario Flores y Jorge Celedón.

Este año, Sebatián Yatra también fue nominado en los premios Oscar, por su interpretación de "Dos oruguitas", canción de la película "Encanto", dirigida por Lin-Manuel Miranda.

Incluso llegó a presentarse en la ceremonia realizada en el Dolby Theatre en Los Ángeles (EE.UU.) el pasado 27 de marzo. Vestido con un traje en el que sobresalían mariposas amarillas, en honor a su natal Colombia, el intérprete puso la primera cuota latina en una actuación en la que no faltaron las alusiones al país latinoamericano.

