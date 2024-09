Falleció el músico brasileño Sérgio Mendes a los 83 años

El ícono de la música brasileña y pionero de la bossa nova a nivel internacional, murió este viernes en Los Ángeles. La noticia fue confirmada por sus familiares.

El músico brasileño Sérgio Mendes falleció este viernes 6 de septiembre, según informaron los familiares del artista a O GLOBO. Mendes fue un músico de fama mundial que colaboró con los grandes del jazz Herb Alpert y Cannonball Adderley a lo largo de su carrera de casi 60 años.

Sin detallar la causa de la muerte, comunicaron que, desde finales de 2023, afrontaba enfermedades derivadas de problemas respiratorios. Mendes saltó a la fama con Más que Nada, tema que forma parte de su disco Herb Alpert presenta Sergio Mendes & Brazil '66 y que, en la actualidad, sigue siendo uno de sus más grandes éxitos. Debido a ello, ha tenido regrabaciones, una de ellas fue con Black Eyed Peas.

Otro de sus hits fue Fool on the hill, canción de los Beatles, que dio título al LP de 1968 de su grupo. Sérgio Mendes contó que el mismo Paul McCartney aprobó la nueva versión:

"Mi negocio siempre ha sido la melodía. Estuve pasando la Nochevieja en Acapulco con Herb Alpert y él trajo el disco con Fool on the hill. Me encantó e hice un arreglo de samba. Llegamos a Los Ángeles y grabamos inmediatamente. En 2013, rendí homenaje a Paul McCartney y él envió una carta diciendo que era la mejor versión de la canción", contó el brasileño en 2015 en entrevista con O GLOBO.

En 1992, Sérgio Mendes ganó el Grammy por su disco Brasileiro. Dos décadas después, en 2012, fue nominado al Oscar por Real in Rio, canción realizada para la película animada Rio (2011).

¿Quién es Sérgio Mendes?

Sérgio Mendes fue un influyente músico y compositor brasileño, conocido por su papel fundamental en la popularización de la bossa nova y su fusión con el jazz, pop y otros géneros internacionales. Nacido el 11 de febrero de 1941 en Niterói, Brasil, alcanzó reconocimiento mundial en los años 60 con su grupo Sérgio Mendes & Brasil '66, que mezclaba ritmos brasileños con influencias pop estadounidenses.

El éxito internacional llegó con canciones como Más que Nada, una versión que se convirtió en un clásico mundial. A lo largo de su carrera, Mendes se destacó por colaborar con artistas de renombre como Herb Alpert, Frank Sinatra, Stevie Wonder y con Black Eyed Peas, mostrando su versatilidad musical.

Con múltiples nominaciones y premios, incluyendo un Grammy, Sérgio Mendes dejó una marca imborrable en la música global, trayendo los sonidos de Brasil a una audiencia internacional.

Sérgio Mendes fue uno de los referentes internacionales de la música brasileña.Fuente: @sergiomendesmusic

¿Cuáles son las canciones más conocidas de Sérgio Mendes?

Sérgio Mendes es conocido por una amplia gama de canciones que fusionan bossa nova, jazz y pop. Estas canciones son solo una parte del extenso legado del músico, que supo mezclar géneros y llegar a públicos de diferentes generaciones.

1. Más Que Nada: su éxito más emblemático, lanzado en 1966 con Brasil '66. Esta canción ha sido versionada varias veces, incluso con una colaboración moderna con los Black Eyed Peas.

2. The Look of Love: un clásico que Mendes interpretó con su estilo único, alcanzando popularidad durante los años 60.

3. Fool on the Hill: una versión bossa nova del éxito de The Beatles, que Mendes y Brasil '66 hicieron famosa en 1968.

4. Never Gonna Let You Go: un hit de los años 80 que alcanzó gran éxito en las listas de pop y se destacó por su melodía suave.

5. Garota de Ipanema (The Girl from Ipanema): Aunque es una composición de Antonio Carlos Jobim, Mendes hizo una versión que contribuyó a su fama internacional.

6. Night and Day: una reinterpretación del estándar de jazz de Cole Porter, que Mendes incorporó a su repertorio con su característico toque brasileño.

7. Magalenha: una canción enérgica y vibrante que resalta los ritmos brasileños y sigue siendo popular en bandas sonoras y eventos internacionales.