Shakira estrenó el videoclip de "Acróstico", un tema dedicado a sus hijos

La cantante Shakira lanzó este jueves un nuevo sencillo dedicado a los hijos que tiene en común con el futbolista Gerard Piqué. Luego de haber alcanzado un éxito notable con temas que hacían alusión a su expareja, esta vez la colombiana decidió explorar la maternidad en "Acróstico".

Con un videoclip animado en el que celebra por adelantado el Día de la Madre, la intérprete de temas como "Te felicito" y "Monotonía" muestra a una pajarita que alimenta y cuida de sus crías. En su balada, canta en algunas partes: "Lo único que quiero es tu felicidad / Y estar contigo / La sonrisa tuya es mi debilidad".

Se trata, sin duda, de una canción en la que Shakira entona su amor hacia Sasha y Milán, después de haber cosechado gran éxito con su sesión junto a Bizarrap. Con sus hijos se mudó hace poco a Estados Unidos, luego de que anunciara su separación de Gerard Piqué, quien actualmente mantiene una relación con Clara Chía.

A inicios de mayo, la estrella pop fue premiada por la revista Billboard en su gala de las Mujeres en la Música Latina. En una ceremonia, en la que también fueron galardonadas Thalía, Evaluna Montaner y Ana Gabriel, la colombiana fue homenajeada como Mujer del año.

Shakira y su potente discurso en los Billboard

Aunque la mujer homenajeada de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard, Shakira, no pasó por la alfombra roja, llegó a la ceremonia con un vestido corto negro y el cabello suelto.

La artista fue escogida como la primera Mujer del Año en Billboard Mujeres Latinas en la Música y entró acompañada de su familia al Wasco Center de la ciudad de Miami, donde dio un emotivo discurso que celebró el empoderamiento femenino.



"Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos y creo que somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A quién no le ha pasado que por buscar la aprobación y el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado", dijo.

Asimismo, en una parte de su mensaje, que usuarios de las redes sociales interpretaron como una alusión a Gerard Piqué, afirmó: "Ya no importa tanto si te son infiel o no. Lo que importa verdaderamente es que te sigas siendo fiel a ti misma".

Shakira agregó: "Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero fue por las mujeres que escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque solo una mujer sabe cómo amar hasta desgarrarse”.