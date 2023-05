Hermano de Shakira y Gerard Piqué se agarraron a golpes después de discutir, según Telemundo

Sigue la tensión entre Shakira y Gerard Piqué. Después de que la pareja decidiera tomar caminos por separado –la cantante en Miami con sus hijos y el exfutbolista con Clara Chía Martí en Barcelona- medios internacionales confirman que Tonino, hermano de la colombiana, llegó a los golpes con Piqué.

De acuerdo con la información emitida en el programa La mesa caliente de Telemundo, la presentadora Verónica Bastos aseguró que ambos se fueron a las manos después de que se discutieran.

"Al parecer, la discusión se volvió tan violenta que el hermano de Shakira se tendría que haber ido a los golpes con Piqué para defender a su hermana", comentó. Si bien citaron que era un rumor, decidieron emitirlo en su canal porque "se comenzó a esparcir como la pólvora".

Los rumores han ido incrementando y La mesa caliente añadió de que el supuesto motivo de la pelea fue por las dificultades que está poniendo Shakira a Gerard Piqué para ver a sus hijos. "No existe reporte policial, lo hemos buscado, sobre dicho incidente", señaló Verónica Bastos.

Shakira se mudó a Miami con sus hijos

Luego de abandonar España para empezar una nueva vida junto a sus hijos en Estados Unidos, Shakira rompió su silencio y habló del motivo que la empujó a tomar esta decisión tras su mediática separación con el exfutbolista Gerard Piqué. A través de sus redes sociales, la colombiana dijo que su principal objetivo es darle estabilidad a su familia.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", mencionó en Instagram.

Invadida por la nostalgia, la intérprete de 'Te felicito' rememoró algunos momentos que vivió en Barcelona, donde permaneció por más de 12 años.

"Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer", expresó.

Antes de culminar su mensaje, Shakira aclaró que no se trata de una despedida definitiva, sino de un hasta luego. "Como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas", agregó.

En una de sus historias de Instagram, la colombiana también dejó un mensaje haciendo referencia al mal momento personal que pasó en Barcelona. "Las cosas no son siempre como la soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar..." publicó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!