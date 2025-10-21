Shakira celebra los aniversarios de 'Pies descalzos' y 'Oral Fixation' con nuevas versiones en Spotify

La artista colombiana lanza un especial de Spotify Anniversary donde reinterpreta sus clásicos, incluida una poderosa versión de Hips Don’t Lie junto a Ed Sheeran, Beéle y 14 músicos.

El 2025 sigue siendo un año dorado para Shakira. Además de haber ganado su cuarto Grammy con Las mujeres ya no lloran y de triunfar con su gira mundial, que regresa a Perú en noviembre, la cantante celebra ahora los aniversarios de dos de los discos más importantes de su carrera: Pies descalzos y Oral Fixation (Vol. 1 & 2).

Para conmemorar esta doble celebración, la barranquillera estrenará un especial en Spotify Anniversary, la serie musical donde reconocidos artistas reinterpretan sus grandes éxitos. En ediciones anteriores participaron figuras como Christina Aguilera y Weezer, y ahora es el turno de Shakira de mirar hacia atrás en su trayectoria con un toque fresco.

Dos álbumes que siguen marcando generaciones

Mientras Pies descalzos celebra tres décadas desde su lanzamiento, Oral Fixation (Vol. 1 & 2) cumple 20 años. Según datos de Sony Latin, ambos álbumes superan los 6.100 millones de reproducciones globales. Solo en Estados Unidos, acumulan más de 955 millones de streams, mientras que México lidera el ranking mundial de oyentes, incluso por encima de Colombia.

La conexión entre generaciones también se hace evidente: más del 50% de los oyentes de Oral Fixation —que incluye éxitos como La tortura y Las de la intuición— son menores de 30 años; mientras que Pies descalzos, con clásicos como Estoy aquí y ¿Dónde estás corazón?, sigue siendo el favorito del público de entre 30 y 44 años.

Shakira en Spotify Anniversary

En esta nueva entrega de Spotify Anniversary, Shakira abre una ventana a su historia. La artista colombiana reflexiona sobre el impacto de dos de sus álbumes más emblemáticos y comparte anécdotas inéditas sobre cómo nacieron Pies descalzos y Oral Fixation, los discos que definieron su sonido y marcaron generaciones.

En un adelanto compartido redes sociales, la cantante aparece con un look que refleja la esencia de su estilo: una mezcla entre sensualidad bohemia y energía rockera. Luce un top ligero, de estampado abstracto en tonos azul pastel, gris y blanco, que deja al descubierto su abdomen —uno de sus sellos más reconocibles—, combinado con unos jeans de mezclilla de tiro bajo. La imagen resume lo que propone este homenaje: una artista que, tres décadas después, sigue reinventándose sin perder su identidad.

El especial incluye nuevas versiones de cinco de sus canciones más queridas: Pies descalzos, sueños blancos, Antología, La pared, Día de enero y una reinterpretación especial de Hips Don’t Lie, en la que comparte escenario con Ed Sheeran y el colombiano Beéle. Estas versiones, grabadas especialmente para la ocasión, estarán disponibles en Spotify desde el 22 de octubre.

¿Cuando se estrena el Spotify Anniversary con Shakira?

El episodio de Spotify Anniversary con Shakira se estrenará el 22 de octubre. En él, la artista hace un recorrido por su evolución musical: desde Pies descalzos, con el que conquistó Latinoamérica gracias a sus letras y raíces latinas, hasta Oral Fixation, el álbum que marcó su crossover al mercado internacional y la consolidó como una estrella.

