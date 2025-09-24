Con baile y música de carnaval: Shakira y Beéle se juntan y encienden las redes con divertido video

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shakira y Beéle bailan juntos canción símbolo del carnaval de Barranquilla y encienden las redes sociales. | Fuente: Instagram (beele)

Shakira y Beéle han desatado una gran cantidad de reacciones en redes sociales luego de difundirse un video donde ambos artistas colombianos aparecen bailando juntos al ritmo de la canción Currucuchu, de la Niña Emilia, una cumbia símbolo del carnaval en Barranquilla y muy popular en festividades de la región.

Fue el propio Beéle quien compartió el divertido momento en un video, de poco más de 30 segundos, que cuenta con casi 2 millones de reproducciones en TikTok y 727 mil reacciones en Instagram, además, de otros miles de comentarios de sus seguidores y usuarios que se vieron sorprendidos al ver el encuentro de los dos cantantes.

Las imágenes, compartidas este miércoles, muestran a Shakira y al joven reguetonero dentro de un estudio de grabación bailando. El intérprete de Si te pillara agarra del vientre a la cantante y empresaria mientras dan un giro alzando las manos y disfrutando la tonada de la canción.

Del mismo modo, ambos se toman las manos para empezar a moverse en círculo demostrando su confianza para bailar el tema clásico del carnaval.

Shakira, quien lucía un pantalón y blusa jean rasgados, mira la cámara con un sensual gesto acompañada de Beéle quien vuelve a tomarla de la cintura para luego hacer un paso sincronizado hasta el piso. ¿Será el avance de una nueva colaboración? Veremos.

Shakira sorprendió al aparecer en un estudio con Beéle avivando una posible colaboración. | Fuente: Instagram (shakira)

Shakira y sus colaboraciones con artistas colombianos

Shakira ha estado en colaboraciones con diversos artistas colombianos en el último tiempo. La productora y compositora de 48 años colaboró el 2023 con Karol G para su canción TQG, del álbum Mañana será bonito, ganando la categoría Mejor fusión/interpretación urbana en los Latín Grammy ese mismo año.

De igual manera, Shakira también llamó al cantante colombiano Manuel Turizo para que la apoye en su tema musical Copa Vacía. El 2016, la artista nacida en Barranquilla se unió a su amigo Carlos Vives para La Bicicleta, un tema de vallenato y pop latino que se volvió una referencia para identidad caribeña.

Maluma fue otro artista colombiano que tuvo a Shakira colaborando para sus canciones. El 2016, con el tema Chantaje, el cual fue sonado en distintas radios generando millones de reproducciones en YouTube y demás plataformas digitales.

El vínculo entre la cantante y el compositor continuó para Trap, parte del álbum El Dorado, de Shakira, el 2017. Al año siguiente, Maluma llamó nuevamente a su compatriota para el sencillo Clandestino, reforzando la relación musical entre ambos.

Isabella Ladera y Beéle protagonizaron video íntimo que se volvió viral

En los últimos días, Isabella Ladera y Beéle vienen siendo tendencia luego de que se viralizara un vídeo íntimo de las dos celebridades en redes sociales durante la madrugada del último lunes 8 de setiembre.

De acuerdo con medios internacionales, el intérprete de Si te pillara apareció en un video privado acompañado de la influencer venezolana. "El vídeo habría sido grabado por ellos mismos, pero filtrado por una fuente que aún no es clara", señala la revista Semana.

Tanto Isabella Ladera como el cantante Beéle negaron haber filtrado el video íntimo entre ambos anunciando medidas legales para encontrar a los responsables.