La colombiana Shakira y el puertorriqueño Ozuna graban estos días un videoclip en Manresa (España), lo que ha suscitado la curiosidad y el interés de los vecinos y fans, que han publicado en redes sociales fotos y vídeos de los artistas.

El artista puertorriqueño y la colombiana no han desvelado en qué consiste su colaboración musical, aunque Ozuna publicó en su cuenta de Twitter: "Que hermosa eres, Shakira".

Shakira vive desde hace años en Barcelona (España), provincia a la que pertenece la ciudad de Manresa, por su relación con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, con el que tiene dos hijos y fue su pareja en los últimos doce años hasta que el pasado junio la artista anunció su separación.

Shakira abocada de sus hijos

Meses atrás, la agencia Europa Press aseguró que Shakira sigue con su rutina diaria y dedicada al cuidado de sus hijos, tras su separación de Gerard Piqué. La artista se dejó ver en varias ocasiones, sonriendo, pero sin la intención de ofrecer declaraciones sobre su expareja.

Según imágenes difundidas por el citado medio, la cantante colombiana estuvo hace poco junto a sus hijos en un club deportivo, donde aprovechó la mañana para jugar un partido de tenis con ellos. Minutos más tarde, Shakira regresó a su hogar sin opinar sobre las nuevas imágenes entre Piqué y Clara Chía.

Como se recuerda, la intérprete colombiana y el futbolista español anunciaron el pasado 4 de junio su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento. Shakira, de 45 años, y Gerard Piqué, de 35, comenzaron una relación sentimental en 2011 y tienen dos hijos, Milan y Sasha.

Lo último de Ozuna

En abril pasado, Ozuna publicó junto al artista revelación panameño Boza un nuevo sencillo, titulado "Apretaito", que trae un ritmo pegajoso y letras pícaras.

"Apretaito" está ya disponible en todas las plataformas digitales y su video musical se encuentra en el canal de YouTube del artista, según el comunicado de Sony Music.

El tema, con un sonido bailable, fue escrito por Ozuna y Boza, y contó con la colaboración de los productores Chris Jedai y Gaby Music, entre otros.

El video musical muestra la escena de una discoteca, donde ambos intérpretes se encuentran rodeados de mujeres disfrutando de una noche de música, baile y diversión.

Ozuna ha lanzado desde comienzos de año varios sencillos: "Santo", con Christina Aguilera; "Deprimida", cuyo video musical superaba los 57 millones de vistas en YouTube a un mes de su estreno; y el más reciente "G-WAGON".

(Con información de EFE)

