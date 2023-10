Sofía Kourtesis abraza la esperanza con su nuevo álbum ‘Madres’: “Tiene ‘beats’ más alegres con los que redescubro el mundo”

La DJ y productora peruana acaba de lanzar su disco Madres, con el que perfecciona la electrónica y nos invita a redescubrir su universo con ritmos más tropicales. Además, su debut logró ser nombrado Mejor Nueva Música, por Pitchfork. Conversamos con ella.

Sofía Kourtesis tiene presente las enseñanzas que le dejó su padre. “Él era una persona a la que le gustaba viajar mucho. Siempre me decía que analice y observe las culturas de otros países. Por eso, cuando viajo me gusta conversar con adultos mayores y conocer sus historias”, confiesa a RPP la DJ y productora peruana que reside en Berlín.

Su música nace del encuentro con otras personas, las situaciones que vive y las cosas que hace. Así lo demostró con Fresia Magdalena (2021), su primer EP en el que retrató cómo lidiaba con la idea de no poder aceptar la partida de un ser querido. Ahora con Madres (2023), el disco que acaba de lanzar y que es considerado Mejor Nueva Música por Pitchfork, Kourtesis reflexiona sobre la vida, agradece a las personas que se cruzaron en su camino y abraza la esperanza de tener más tiempo para compartir con su mamá, quien fue diagnosticada con cáncer.

Madres cuenta con diez canciones que transitan entre la luz y la oscuridad. En los temas se oyen ritmos más alegres, cánticos de protesta, letras más elaboradas por parte de la productora y una invitación a descubrir su sarcasmo. Esto último lo hace con Si te portas bonito: “Este tema cuenta con el humor negro que me caracteriza”. También hay canciones como Vajkoczy, que representa el agradecimiento eterno que le tendrá al médico cirujano que salvó la vida de su madre.

“Este álbum es más vivo, tiene beats más alegres y representa cómo descubro más el mundo y abro los ojos. También cómo le doy interés a las cosas que pasan a mi alrededor. Es más esperanzador”, expresa la productora peruana.

BERLÍN-LIMA-BERLÍN

Tenía 17 años cuando llegó a Alemania para estudiar cine, pero su camino la llevó a descubrir los beats de la movida ‘underground’ de Berlín. Con los años, Sofía Kourtesis se ha consolidado como una referente de la música electrónica en el continente europeo. ¿Qué le ha dado Berlín que no le haya podido dar Lima? Le consultamos. “Libertad. También el reconocimiento de que un país que no sea el mío, me vea como de su ciudad. […] Es raro que te conozcan más en otras partes que en tu propio país, pero yo siempre voy a amar a mi Perú. Mis logros son para todos”, responde.

Su música viaja entre Europa y Latinoamérica. Kourtesis toca en festivales, abre conciertos y hace poco participó en el Tomorrowland de Brasil. Esa libertad de la que nos habla la ve reflejada en los festivales de música, en los que la mujer ocupa un rol importante. “Ahora se preocupan para que sea más equitativo y haya más variedad, no solo hombres y mujeres, también para la comunidad qeer. Es importante representar a todos los géneros en general”, agrega.

¿Podremos escuchar a Kourtesis en Perú? “Si toco en Lima será en la plaza de Magdalena y será con entrada gratis. Perú es mi casa y no quiero hacer de ello un negocio. […] Quiero llevar mis experiencias, mi música y hacer algo muy especial. Me gustaría hablar con la Municipalidad de Magdalena y organizar algo el próximo año. Me encantaría hacerlo e invitar a otros artistas nacionales”, finaliza la productora con la esperanza de hacer posible su sueño.