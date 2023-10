“Quizás los Rolling Stones quieran telonearme”: Eric Cantona arrancó su primera gira de conciertos

Eric Cantona, exfutbolista del Manchester United, comenzó ayer, jueves, su primera gira musical por los escenarios de Inglaterra, con un concierto en Mánchester en el que arrancó la grabación de su álbum debut.

El exseleccionado galo, que disputó más de 140 partidos con el United, debutó con su primer EP, I'll Make My Own Heaven, y ahora planea, en conciertos en Mánchester y Londres, grabar su primer largo en directo.

"Siempre he tenido el sueño de salir al escenario y estar enfrente de la gente, porque el espectáculo es algo que logramos todos juntos. Estas 20 canciones están hechas para tocarse en directo, por eso quiero hacer primero un álbum en directo. Será terminado como la última pincelada en un lienzo", dijo Cantona a la cadena británica BBC.



“Quizás los Rolling Stones quieran telonearme”

El exjugador francés se declaró fan de The Doors, Sex Pistols y The Clash; y aseguró que la música es una de sus grandes pasiones, como ya demostró, por ejemplo, cuando fue el protagonista del videoclip de la canción Once, del excantante de Oasis, Liam Gallagher.

"Soy un cabeza de cartel. Quizás los Rolling Stones quieran telonearme", añadió el francés.

Eric Cantona actuó el jueves en Mánchester, tras lo cual ofrecerá dos conciertos en Londres, el 28 y 29 de octubre. (Con información de EFE)