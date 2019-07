Steve Wonder anuncia que se realizará un trasplante de riñón. | Fuente: Flickr

Stevie Wonder, cantante, compositor y productor musical ha decidido poder fin a los rumores sobre sus problemas de salud y ha anunciado, durante un concierto en Londres, que se tomará un descanso de la música, pues será sometido a un trasplante de riñón a fines del mes de setiembre.

El ganador de 25 premios Grammy comunicó la decisión a sus fans tras interpretar su clásica canción “Superstision” y otros temas en homenaje a ídolos musicales como Aretha Franklin, Marvin Gaye y John Lennon durante su actuación en el concierto British Summer Time, que tuvo lugar en el parque Hyde de Londres.

El autor de “For your love” aseguró que realizaba el anuncio para mantener tranquilos a sus seguidores, pues el tiene plena confianza en que estará bien. “Voy a hacer tres presentaciones y después me tomaré el receso (…) Van a operarme. Me van a trasplantar un riñón a finales de septiembre de este año”, acotó.

DONADOR ENCONTRADO

La preocupación de sus seguidores era, por supuesto, si Wonder ya había conseguido a un donador de riñón. La respuesta del músico fue afirmativa, lo que ocasionó las ovaciones de la multitud que llenaba el parque Hyde.

A pesar de no dar mayor información sobre la enfermedad que lo aqueja, Wonder procuró aclarar los rumores que se vienen dando en torno a su salud. “Vine aquí para darles mi amor y para agradecerles el suyo. (…) Entre nosotros no habrá rumores. Estoy bien”, dijo.