El Super Bowl, la gran final de la NFL, se jugará este domingo en Glendale, Arizona, entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. | Fuente: YouTube

El Super Bowl celebrará su edición LVII este domingo 12 de febrero y todo está listo para el encuentro entre los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, lo que ya genera expectativa entre el público. Incluso, el medio tiempo del encuentro deportivo tiene a sus propios seguidores, quienes no se quieren perder la presentación de Rihanna.

Asimismo, los anuncios publicitarios por los que las marcas pagan cifras millonarias ya comenzaron a circular en redes sociales; además del que apareció con John Travolta y su tributo a Grease, también se resalta el que protagonizan Ozzy Osbourne, Billy Idol, Paul Stanley, Gary Clark y Joan Jett, grandes leyendas del rock.

En el comericial, los ídolos se oponen a que los ejecutivos de empresas se llamen a si mismos "Rock Stars", después de el gran trabajo que les ha supuesto llegar a posicionarse entre el público.

El spot, que fue dirigido por Jim Jenkins para 'Worday', un proveedor de aplicaciones empresariales en la nube para Finanzas, Recursos Humanos y Planificación, se reproducirá durante el evento deportivo.

De acuerdo al portal Universal, marcas como Google y Netflix pagan hasta 7 millones de dólares por un anuncio de 30 segundos que se produce con el mayor cuidado.

¿Qué canciones interpretará Rihanna en el Super Bowl 2023?

Algunos seguidores de Rihanna ya han comenzado a hacer sus pedidos musicales a través de redes sociales. Cabe resaltar que Rihanna tendrá 14 minutos para su presentación, por lo que el setlist podría resumirse en un 'medley' con todos sus éxitos y parte de sus nuevas propuestas.

Lo cierto es que será una lista elaborada por la compañía Roc Nation, propiedad del rapero Jay-Z, quien está a cargo de la estrategia de entretenimiento de música en vivo de la NFL. Según una fuente de The U.S. Sun, "el primer setlist de canciones es bastante completo y toca todas las eras de Rihanna, incluida la nueva en la que está a punto de embarcarse".

En ese sentido, se espera que en el show suenen temas como Umbrella, Love on the Brain, All of the Lights, Work, Consideration, FourFiveSeconds, Love the Way You Lie, Kiss It Better, We Found Love, Needed Me y Diamonds.

¿Cómo ver el Super Bowl 2023?

En Estados Unidos, la transmisión correrá a cargo de ESPN, aunque si lo tuyo es el streaming, también podrás disfrutar el evento a través de las siguientes plataformas:

- ESPN (Star+ / Directv TVGO)

- Fox Sports (Premium)

- Televisa (Vix)

- NFL Network

