Taylor Swift anuncia estrena su canción "Caroline" | Fuente: Instagram

La cantante Taylor Swift publicó su nueva canción "Caroline", que integrará la banda sonora de la película "Where the Crawdads Sing". El tema y su videoclip ya están disponibles en las plataformas digitales.

"Hace aproximadamente un año y medio escribí una canción sobre una historia increíble, la historia de una chica que siempre vivió fuera, mirando hacia dentro. Figurativa y literalmente. La yuxtaposición de su soledad e independencia. Su anhelo y su quietud. Su curiosidad y miedo, todo enredado. Su gentileza persistente... y la traición del mundo a ello", dijo la artista sobre el sencillo.

Además de cantarla, Taylor Swift compuso la canción con la producción de Aaron Dessner, un personaje habitual en los arreglos musicales a lo largo de la trayectoria de la cantautora estadounidense.

"Escribí esto solo en medio de la noche y luego Aaron Dessner y yo trabajamos meticulosamente en un sonido que sentimos que sería auténtico en el momento en que esta historia tiene lugar. Pedí un deseo de que un día lo oyeras. 'Carolina' está fuera ahora", agregó la artista.



EMOCIONADA DE COLABORAR CON LA CINTA

"Caroline" es el primer trabajo musical de Taylor Swift desde 2020, cuando publicó su disco "Evermore".

En marzo, la cantante anunciaba que participaría musicalmente en la película "Where The Crawdads Sing" y mostraba su emoción tras haberse "sumergido" en la trama de la novela homónima en la que se basa el filme.

Un libro escrito por Delia Owens y que se consagró como líder de ventas entre las obras de ficción de Estados Unidos en 2018.

"Where The Crawdads Sing" (Sony Pictures) se estrenará en la gran pantalla el próximo 15 de julio. protagonizada por Daisy Edgar-Jones y producida por la actriz Reese Whitherspoon.

