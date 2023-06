"Estaba delicioso": Taylor Swift se tragó un insecto durante un concierto y bromeó con sus fans [VIDEO]

Taylor Swift vivió un incómodo momento durante uno de sus conciertos en Chicago, Estados Unidos, como parte de la gira ‘The Eras Tour’. La cantante estaba a punto de dar un mensaje al público en el Soldier Field Stadium cuando de repente las cámaras la captaron atorarse y hacer un esfuerzo para vomitar lo que generó preocupación entre sus fanáticos.

No obstante, la propia Taylor Swift aclaró que la fuerte tos se debió a que se había tragado un insecto que entró a su boca lo que generó las risas de sus asistentes, así como del público presente en el concierto de la intérprete de Shake It Off.

“Me tragué un insecto, lo siento mucho”, señaló Swift a sus más de 60 mil seguidores, quienes en un principio se mostraron asombrados dejando un silencio en el lugar. Sin embargo, la artista tomó con humor lo sucedido y aseguró estar bien. “Está delicioso”, enfatizó.

Taylor Swift se atoró luego de tragarse un insecto durante concierto en vivo en Chicago, Estados Unidos. | Fuente: Twitter (@infobaemexico)

Una vez pasado el incidente y con el micrófono en su mano, Taylor Swift continuó con el espectáculo. “¿Hay alguna posibilidad de que ninguno de ustedes haya visto eso?", señaló la cantante de 33 años lo que hizo reír a sus fans.

Seguidamente, la también actriz le prometió a su público que trataría de que no volviera a pasar lo mismo para no interrumpir el concierto. No obstante, resaltó que “sería difícil” debido a que los insectos aparecieron por el calor en el lugar durante los últimos días.

Taylor Swift viene dando conciertos en Estados Unidos como parte de su gira 'The Eras Tour’. | Fuente: Instagram (taylorswift)

Taylor Swift también tuvo problemas con el micrófono

Taylor Swift no solo tuvo un incidente con un insecto, sino que también con el equipo de sonido pues, minutos después de iniciar su concierto, el micrófono no respondía en el momento en que trataba de dar un mensaje a los asistentes.

La autora de Bad Blood y Young Belong With Me intentó reparar el micro viendo la conexión y haciendo muecas gritando cuando inmediatamente un miembro del evento le alcanzó otro micrófono que si funcionó.

“Este si va a funcionar (…) Está todo bien chicos, empezamos de nuevo, nada de esto pasó. Tomemos u segundo en nuestras memorias, rebobinemos hacia atrás, nada de eso sucedió. Volvemos a hace 36 segundos”, sostuvo.