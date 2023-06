Taylor Swift: Califican como "ganga" los precios del concierto de la cantante en Argentina

El fin de semana pasado la cantante estadounidense Taylor Swift anunció nuevas fechas para su "Eras Tour", incluyendo a México, Brasil y Argentina entre los países que visitará como parte de su gira mundial. Sin embargo, lo que más ha sorprendido a sus fanáticos son los precios que se manejarán en América Latina.

Aunque México y Brasil aún no se conocen los precios oficiales, en Argentina se anunció que las entradas tienen un costo de entre 16 mil y 75 mil pesos argentinos, excluyendo impuestos, lo equivalente a entre S/ 242 y S/ 1,137.

En dólares esas entradas equivalen a cerca de US$ 153 con el tipo de cambio informal o dólar blue que usan en Argentina, cuando el boleto más barato del último concierto de Swift superó los US$ 700 en reventa.

Aunque originalmente las entradas de varios de los espectáculos que dio Taylor Swift en Estados Unidos costaban US$ 49 más impuestos, ahora están llegando a costar más de US$ 1,500 en reventa debido a la fuerte demanda que tiene la cantante.

De acuerdo con Bloomberg, esta "ganga" está haciendo que varios fanáticos estadounidenses sopesen el costo de un viaje completo a una de las ciudades latinoamericanas en las que se presentará.

Por ejemplo, actualmente un vuelo barato de Chicago (Estados Unidos) a Buenos Aires (Argentina) tiene un precio de US$ 911 mientras que el costo final de un ticket premium para el concierto de Swift será de menos de US$ 153. En total esos US$ 1,064 resultarían más económicos para los estadounidenses que un boleto básico de reventa.

Otro punto que indica Bloomberg es que a medida que sube la inflación de Argentina, que alcanzó los 108.8% el mes pasado, los tipos de cambio también aumentan y las cuotas de pago en pesos se mantienen fijos.

Las tarjetas de crédito están vinculadas al tipo de cambio oficial de Argentina, que ronda los 241 pesos por dólar, que está sobrevalorado debido a los controles gubernamentales, mientras que las tasas de cambio informales dan cerca del doble pues un dólar vale unos 490 pesos.

Bloomberg agrega que es una practica común que en este país los consumidores vendan sus ahorros en dólares en el mercado negro a cambio de pesos y depositen ese efectivo en el banco para pagar la tarjeta.

Con todo y la crisis económica que se vive en Argentina, el país sigue siendo un gran mercado para los conciertos. Solo el año pasado se realizaron 10 conciertos de Coldplay con un lleno total, logrando más conciertos que en cualquier otra ciudad.