Paul McCartney afirmó ser el autor del famoso tema de The Beatles, "A Day In The Life", y no John Lennon. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Dimitrios Kambouris

Hasta antes de que Paul McCartney escribiera su libro de memorias "The Lyrics", existía una sola historia sobre el origen de "A Day In The Life", uno de los temás más populares de The Beatles. Y era la siguiente: la canción fue escrita por John Lennon, quien se inspiró en un político drogado que "se voló la cabeza en un auto".

Sin embargo, esta versión —que apareció en el libro "Many Years From Now" del escritor Barry Miles— fue cambiada por McCartney en su autobiografía, que saldrá a la luz el próximo 2 de noviembre. En sus páginas, el cantante señala que fue él quien creó la totalidad de las letras del sencillo que pertenece al disco "Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band".

Pero no solo eso: también niega que aquel político drogado y su carro chocado hayan sido el disparador de la pieza musical, como sostuvo para la biografía de Miles. La inspiración fue, según 'Macca', su amigo Tara Browne, quien no estaba inmiscuido en la política, sino era más bien un joven socialité irlandés.

"Escribí sobre Browne en la canción. Era una historia relativa a ello", recogió el diario The Telegraph.

Este nuevo testimonio, por otro lado, contrasta con el libro "Guía completa de canciones de The Beatles", escrito por William J. Dowlding en 1995, en el que se atribuye una autoría compartida para "A Day In The Life": 60% para John Lennon y 40% para Paul McCartney.





"The Lyrics", la autobiografía de Paul McCartney, saldrá a la venta el próximo 2 de noviembre. | Fuente: Amazon

John Lennon, el responsable de la ruptura de The Beatles

Con esta revelación en "The Lyrics", Paul McCartney continúa reescribiendo la historia de The Beatles luego de que el pasado 11 de octubre se diera a conocer una parte de su entrevista con la BBC en la que responsabilizó a John Lennon de la ruptura del grupo de rock en 1970.

"No instigué la ruptura. Ese fue nuestro Johnny. No soy la persona que instigó la ruptura", señaló al periodista John Wilson, a quien le concedió un encuentro para la serie "This Cultural Life" que se emitió en BBC Radio 4 el pasado 23 de octubre.

Aunque durante casi 50 años Paul McCartney fue considerado el culpable de la separación de The Beatles, debido a que en 1970 lanzó su primer álbum en solitario, este año reveló: "Oh no, no, no. John entró en una habitación un día y dijo, 'Dejo los Beatles'. Y dijo: "Es emocionante, como un divorcio'. Y entonces nos quedamos nosotros recogiendo los pedazos".

"La cuestión era que John quería empezar una nueva vida con Yoko y quería... acostarse en una cama durante una semana en Amsterdam por la paz. No era posible oponerse. Fue el periodo más difícil de mi vida", manifestó Paul McCartney.





