El próximo 28 de octubre se espera con algarabía por parte de todos los beatlemaniacos alrededor del mundo. Para ese día, se ha anunciado el lanzamiento de la reedición del legendario álbum Revolver, originalmente publicado el verano de 1966.

La reedición llegará a las tiendas y plataformas musicales de streaming de la mano de Apple Corps Ltd./Capitol/Ume, tal como las reediciones de Sgt. Pepper en 2017, the White Album en 2018, Abbey Road en 2019, Let It Be y la miniserie Get Back el año pasado.

Podría reescribir la historia

Según se ha adelantado, las 14 canciones del álbum se han vuelto a mezclar a partir del máster original en mono de 1966. El trabajo estuvo a cargo del productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell. Para este trabajo, se ha utilizado tecnología desarrollada por la compañía de Peter Jackson, Jackson's WingNut Films Productions Ltd, que se empleó el año pasado en el documental "Get Back".

Esta tecnología permite separar las voces individuales de cada integrante del audio de la grabación original, con lo cual se permite prestar atención a sonidos a los que antes no se les había prestado atención como la guitarra acústica en ‘For No One’, o los chasquidos de dedos en ‘Here, There, and Everywhere’.

El lanzamiento incluirá nuevas mezclas estéreo y Dolby Atmos, además de la mezcla en mono original. La edición Súper Deluxe, de 63 canciones en total, contendrá también 28 tomas iniciales de las sesiones de grabación originales y tres demos caseros junto a un EP de 4 temas con mezclas en estéreo y mezclas remasterizadas en mono original del single "Paperback Writer/ Rain" lanzado en junio de 1966.

Sin embargo, lo que más expectativa ha causado son sorpresas que podrían reescribir la historia de The Beatles como la versión demo original de Yellow Submarine que, según se adelantó, inició como una balada acústica y melancólica de Lennon antes de transformarse en el tema de sonidos infantiles y alegres cantado por Ringo Starr en primera voz.

También incluye un libro de tapa dura de 100 páginas con fotos y ensayos escritos por Paul McCartney, el productor Giles Martin; el artista de la portada, Klaus Voorman; el artista de hiphop Questlove, y el historiador Kevin Howlett. La edición Standard tiene las 14 canciones originales en CD, vinilo y digital.

Puedes escuchar el primer adelanto de esta genial reedición. Se trata de Taxman, el primer track del álbum cantado por George Harrison:





