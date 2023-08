El sonido de la banda Rawa: belleza, elegancia y rebeldía en colores oscuros

Cuando escuchamos hablar de postpunk, más que tener en nuestra mente definiciones precisas, lo que nos llega es el recuerdo de sonidos: Joy Division, Siouxsie and The Banshees, Bauhaus, The Cure, The Chameleons, por mencionar a los clásicos.

En esa ruta, el sonido ha ido evolucionando con nuevos exponentes, sin perder de vista sus raíces de melancolía, oscuridad y urgencia. En esa ruta sónica, encontramos a Rawa -palabra quechua que significa ‘resplandor’-, una nueva banda nacional que, pese a tener poco más de dos años de creación, ya cuenta con un primer álbum, algo no muy sencillo de lograr en estas tierras.

RPP Noticias conversó con Michelle Rodríguez (voz y teclados), Gino Medrano (batería) y Johans Ángeles (guitarra), integrantes del grupo que, de entrada, tuvieron que afrontar un reto casi insalvable: iniciar un proyecto musical en plena pandemia. Y vaya que lo lograron.

Pese a su corta trayectoria, Rawa ya ha participado en importantes eventos musicales de los últimos años | Fuente: Difusión

Génesis

Aunque Rawa vio la luz en marzo del 2021, sus orígenes están un poco antes, exactamente en los proyectos en los que venían participando Michelle y Gino.

Michelle: "Con Gino nos conocemos ya, aproximadamente, seis años. Llegué a él por un tema de mera casualidad (...) Tuvimos unas coincidencias con respecto a querer armar algo. Me citó para un ensayo y, a partir de ese momento, comenzamos a integrar otros proyectos. Siempre me llamaba, más que todo como tecladista porque, en ese tiempo, había dejado de cantar muchos años"

"Al inicio, hacíamos proyectos que no tenían una duración muy extensa porque no terminaba de haber una afinidad entre integrantes (...) Un año después del inicio de la pandemia, ya teníamos prácticamente armado un concepto de trabajo, pero nuevamente se cae el proyecto. Entonces, Gino y yo dijimos ‘hasta acá nomás, no podemos seguir esperanzándonos en otras personas, hagamos algo nosotros’. Entonces, creamos un espacio, llamamos gente que nos parecía responsable y así empezó Rawa".

Gino: "Prácticamente, hemos salido en la pandemia. El 2019 continuamos tocando, pero el coronavirus cortó todo y como músicos nos sentimos frustrados de no seguir tocando en algún proyecto porque todo lo que hicimos hasta el 2019, por el virus, se desapareció. Con Michelle, decidimos hacer Rawa contra viento y marea".

Así las cosas, no solo había que tener decisión sino saber lidiar con el distanciamiento social de aquellos meses. Tocó ensayar con mascarillas, adaptarse a los protocolos sanitarios de los estudios de grabación, someterse a los parámetros de la virtualidad. En esos primeros días, la determinación pasó su primer gran reto: una colaboración con César Príncipe, emblemático frontman de Cardenales.

Michelle: "Nuestra primera experiencia como Rawa la tuvimos en un nivel bastante alto que era compartir una canción con César Príncipe, y él es una persona sumamente experimentada en el asunto musical y no pone en juego su trabajo, tuvimos que estar al nivel (...) Fue una experiencia bastante constructiva, casi un curso acelerado de todo, no solo era cuestión de plasmarlo en una canción, sino que también era un tema de curso intensivo de responsabilidad, de exigencia, de composición, de entonación, de interpretación".

El tema resultante de esa colaboración fue Eterna, el primer single del grupo y el tema que abre su primer álbum Gritos de adentro.

En 2022, el trío se completa con la incorporación de Johans Ángeles tras tocar con ellos en un concierto.

Johans: "Cuando entré a Rawa, ya estaban armados algunos temas. Me pasaron la voz para tocar en un concierto en una fecha muy importante. De ahí, me hice amigo de ellos, porque no los conocía mucho".

Para el nuevo guitarrista, cuyos gustos estaban en el metal, fue un descubrir el postpunk y encontrar nuevas influencias para sumar a su sonido.

Johans: "A mí me gusta el metal. Lo gracioso es que no toco ese tipo de música porque no he tenido la oportunidad de tener una banda metalera. Pero luego encontré bandas que me empezaron a gustar y me pregunté: ¿cuántos años he perdido por escuchar un solo género? Un día escuché 'Echo & The Bunnymen' y dije 'qué es esto', me empezó a gustar. Mi gente metalera me decía ‘oye, qué te pasó’ (risas) Entonces, de ahí vienen los estilos de mi parte, de tocar lo que me sale del corazón".

Con la banda completa, tocó enfrentar el siguiente desafío: el primer álbum y conseguir casa discográfica.

(De izq. a derecha) Johans, Michelle y Gino | Fuente: Difusión

Gritos de adentro

Aunque los procedimientos de grabación se han visto simplificados con las nuevas herramientas tecnológicas, emprender el desarrollo de un álbum nunca es tarea fácil y, por ello, no siempre llega a buen puerto. Quizá el tener mucho por decir fue fundamental para que Rawa tuviera el impulso necesario para concretar el proyecto.

Michelle: "Hemos estado atravesando periodos muy complicados en que veíamos gente que, de la noche a la mañana, se enfermaba y dejaba de estar con nosotros, eran días muy complicados. Nuestras libertades se habían restringido totalmente, ni siquiera se podía llevar un pan a casa porque mucha gente había perdido el trabajo. Eso acarreaba situaciones de crisis emocionales, no solo económicas (...) Se vivía una situación totalmente convulsa en todo el mundo. Había muchas cosas que la gente no decía, sobre todo porque en América Latina tenemos muy cimentado el asunto de la represión".

Gino: "Nosotros trabajamos de distintas maneras, sobre todo, en la pandemia, hemos trabajado de manera remota. En gran parte, Johans era la persona que hacía las maquetas de las canciones y nosotros, desde casa, teníamos que trabajarlas como podíamos. Muy rara vez nos juntábamos en salas de ensayo para poder realizar este engranaje de cada canción".

El fruto de este trabajo es Gritos de Adentro, un álbum que vio la luz en junio de este año. Fue grabado en el Perú con la producción de César Príncipe y es distribuido por la discográfica boliviana Discolandia.

Está compuesto de siete pistas, con un sonido que recuerda a los argentinos Euroshima y a las atmósferas envolventes de This Mortal Coil, pero con un estilo propio en el que destaca la voz -a veces dulce, a veces desgarrada- de Michelle, autora de las letras tan intimistas como audaces.

Portada de Gritos de Adentro. La mano que sostiene la mariposa es de Michelle | Fuente: Difusión

A Eterna, primer track de la placa, le sigue Nubes atravesadas con su desesperación ante el destino ineludible e inmisericorde. Continua Ataduras, una canción que hace referencia a los lazos de las relaciones tóxicas, y Nuestras voces, que resalta la necesidad de protestar ante la opresión.

Michelle: "El derecho a expresarte, la libertad de expresión es algo totalmente legítimo (...) “Nuestras voces” parte de esa premisa: ¿por qué hay que tener miedo? No es malo expresarse, es malo que utilicen la violencia para callarte (...) Y porque esas situaciones de represión en las movilizaciones no pueden ir de la mano con el olvido, no puede quedar como un anexo de la historia".

"En 'Ataduras' volvemos al interior, aunque un poco combinado. Una relación tóxica no se gesta porque es algo natural, sino porque, lamentablemente, en las sociedades conservadoras, está muy normalizado que las relaciones interpersonales se vean como asuntos de propiedad (...) Pero el tema es cómo haces para salir porque se cae en una especie de síndrome de Estocolmo en el que sientes culpa por no poder irte (...) Justamente, el disco se llama así: “Gritos de adentro”, porque es algo reprimido, no lo puedes decir. Llega un momento en el que ya es tan escandaloso el asunto que lo único que quieres hacer es gritar. Ese es el concepto del nombre del disco".

La quinta pista del álbum es La era del corregidor, cover de la banda Los Violadores, y le sigue Detenme, adaptación de Stop Me If You Think You’ve Heard This One Before, de The Smiths. Cierra el álbum el tema Resplandor, el último compuesto por el grupo y quizá un indicio del rumbo que seguirá Rawa.

Johans: "Resplandor es un tema que fue desde cero, es la última grabación que hemos hecho y es una canción que no se parece a ninguna. Empezó solo con la batería, me la mandó Gino y se hicieron los arreglos, la música, y Michelle sorprendió con la letra y la melodía que nos dio, salió un buen tema. Yo creo que esa es una de las puertas para las siguientes grabaciones, que sean siguiendo el lado post punk, pero algo más ordenado, con más producción".

Próximos pasos

Actualmente, Rawa se encuentra en pleno trabajo de promoción de su ópera prima, con varios conciertos en agenda tanto en Lima como en otras regiones del país.

Michelle: "Habiendo gestado la primera producción de Rawa, lo que corresponde ahora es la difusión respectiva (...) Pero esto viene acompañado de continuar produciendo. De repente, los tiempos no son los mismos porque antes estábamos dedicados al disco y ahora tenemos que estar dedicados a las nuevas producciones y a la difusión de la anterior. Pero ese es el reto que tenemos, no es imposible. Esperamos dar la talla y cada vez brindar un mejor producto".

Gino: "En este momento, tenemos un contrato por dos años con Discolandia por el trabajo de distribución de las canciones y el disco en varias partes del mundo. Este año, se nos vienen un par de eventos en agosto para promocionar “Gritos de adentro”. Por ahí está en agenda Ica y, sobre todo, Huancayo. La última vez que estuvimos ahí, la gente nos recibió bastante bien y es una ciudad a la que quisiéramos regresar pronto".

Johans: "El objetivo próximo es presentar el disco. Creo que también está en proyecto hacer un nuevo video de un tema más. Y tal vez, como banda, el reto de sacar los discos en físico, pero eso lo vamos a ver según se comporte lo que estamos invirtiendo ahora. Lo primero, es presentar el disco".

Por lo pronto, Rawa se estará presentando en Lima, el próximo 22 de setiembre, como parte del Festival Bizarro Lima Fest y compartirá escenario con Violaceo, Stereoluna y César Príncipe. Una muy buena ocasión para escucharlos en vivo y disfrutar de su propuesta.