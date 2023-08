Myriam Hernández cantará sus canciones clásicas y nuevas en Lima: “Estoy feliz de volver”

Myriam Hernández ya está en Lima para brindar dos nuevos conciertos este martes 15 y miércoles 16 de agosto. En entrevista para el programa ‘Encendidos’ en RPP Noticias, la icónica cantante chilena aseguró “sentirse feliz” de volver a nuestro país para estar con sus fanáticos peruanos. En ese sentido, resaltó que, por primera vez, estará en el Gran Teatro Nacional.

“Estoy feliz de estar en Perú, en Lima. Quiero saludar a todo ese público precioso que con tanto cariño siempre me han tratado. Es la primera vez que voy a estar en ese teatro maravilloso. Me encantan ese tipo de escenarios porque se produce una interacción mucho más cercana con el público y hay más complicidad, eso me fascina”, manifestó.

En otro momento, Myriam Hernández, quien estrenó su última canción ‘Nos lo hemos dicho todo’ en julio último, afirmó que cantará sus canciones clásicas como ‘El hombre que yo amo’, ‘Herida’, ‘Peligroso amor’, ‘Ay amor’, ‘Mio’, ‘Tonto’, 'Te pareces tanto a él', entre otros, así como sus nuevos hits. “Estoy feliz de volver y encontrarme con la gente porque voy a cantar las canciones clásicas de siempre con nuevos arreglos, pero las canciones nuevas también”, dijo la intérprete de la balada romántica.

Asimismo, mencionó que en cada concierto “siempre trata de escoger las canciones que cree que la gente quiere escuchar para que se vaya contenta a su casa después de haberlas tenido en el set”. “Es tan difícil escoger una canción porque la mayoría de las canciones que a mí me gustan son las que no se promocionan”, señaló.

Myriam Hernández, ganadora de seis discos Latín Pop, es una reconocida cantante chilena. | Fuente: Instagram (myriamhernandez_oficial)

Por otro lado, recordó que ‘Herida’ fue la primera canción que escribió y la cuál la llevó al salón de la fama de los compositores latinos.

“Mis canciones son historias que yo cuento y que me pueden haber pasado a mí. Son historias de alguien muy cercano o del público, que muchas veces cuentan historias, y que uno las adopta para hacer la canción porque la idea es acompañar un momento especial de la vida de algún ser o persona”, manifestó.

Myriam Hernández: “Lo que más extraño es estar con mis hijos”

Myriam Hernández contó que es “muy respetuosa” de los horarios para dormir y que descansa al menos ocho o nueve horas diarias o diez si puede. “El sueño es muy importante, luego el ejercicio también. Yo hago ejercicio de lunes a domingo si es que puedo, cuando estoy en gira un poco menos, pero si procuro que sea todos los días una hora al menos”, sostuvo.

Finalmente, confesó que, cuando está de gira, lo que más extraña son sus hijos. “Lo que más extraño es estar con mis hijos porque a pesar de que el mayor se fue a vivir solo, de alguna manera, hay contacto. Cuando estoy fuera lo que más extraño es verlos a ellos”, declaró.