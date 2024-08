The Killers reúne a sus miembros originales con el estreno de su nuevo tema 'Bright Lights'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

The Killers está de vuelta. La icónica banda de indie rock estadounidense regresa por todo lo alto con el estreno de su nuevo sencillo 'Bright Lights' que marca el regreso de sus cuatro miembros originales: Brandon Flowers (voz), Dave Keuning (guitarra), Mark Stoermer (bajo) y Ronnie Vannucci Jr. (batería).

De la mano del director Micah Bickham y bajo la producción de Cole Brian, The Killers lanzó este viernes 9 de agosto su esperada canción por medio de su cuenta oficial de YouTube, y demás redes digitales.

En el videoclip, de cuatro minutos y medio de duración, la agrupación liderada por Brandon Flowers rinde un homenaje a Las Vegas con un ritmo que hace recordar sus orígenes tras su formación el 2001 en la 'Ciudad del pecado'.

"¿Este tramo interminable de carretera desértica me llevará de vuelta a donde pertenezco? ¿Encenderás las luces brillantes? Bebé, enciende las luces brillantes porque no he olvidado de dónde soy", se escucha cantar a Flowers quien impone su voz luciendo un terno rojo y una camisa negra.

Acompañado de un grupo de coristas, The Killers muestra tomas de cada uno de sus integrantes para dejar claro su retorno como lo más llamativo de este nuevo éxito para sus fans. 'Bright Lights' combina diversos elementos sonoros con una mezcla de rock alternativo y el sonido de guitarras para una mirada futurista.

Brandon Flowers, Dave Keuning, Ronnie Vannucci Jr. y Mark Stoermer formaron The Killers el 2001. | Fuente: AFP

'Bright Lights', el esperado tema de The Killers

The Killers compartió diversas publicaciones en sus redes sociales mostrando adelantos de su tema 'Bright Lights'. Hace unos días, la banda mostró en un breve video a Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr frente a una mesa de ruleta de casino, muy parecida a la que usan en Las Vegas.

Ahora, el video de la canción 'Bright Lights' muestra a sus cuatro miembros originales actuando en un enorme escenario iluminado muy similar al emblemático letrero 'Welcome to Fabulous Las Vegas” con el logotipo de The Killers.

Por otro lado, la banda también compartió la portada del sencillo donde se muestra en dibujo a Flowers, Keuning, Stoermer y Vannucci Jr con la ciudad de Las Vegas de fondo.

‘Bright Lights’ marca el regreso de los cuatro integrantes originales de The Killers.Fuente: Instagram (thekillers)

Miembros originales de The Killers no se reunían desde el 2017

La canción 'Bright Lights' marca el regreso de los cuatro miembros de The Killers, quienes se vuelven a juntar desde el lanzamiento del álbum Wonderful Wonderful del 2017.

Cabe recordar que el álbum Pressure Machine, de 2021, no contó con el bajista Mark Stoermer. Asimismo, el disco Imploding the Mirage de 2020 estuvo marcado por la ausencia del guitarrista Dave Keuning, quien decidió darse unas vacaciones para estar con su familia.

El 2023, el propio Brandon Flowers admitió que juntar a los cuatro miembros sería una "tarea difícil" ya que los cuatro integrantes viven en ciudades diferentes.

"El objetivo siempre ha sido lograr que los cuatro miembros originales se apropien y estén orgullosos de lo que estamos haciendo", declaró el vocalista a Rolling Stone.

Con 'Bright Lights', The Killers parece iniciar una nueva era de la banda luego del frustrado estreno de 'Your Side Of Town' el año pasado, álbum que el Flowers contó que la banda desechó por no tener aún a los cuatro músicos.

