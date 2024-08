Mariah Carey celebrará 30 años de su icónico álbum 'Merry Christmas' con nueva gira navideña

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mariah Carey regresa más entusiasmada que nunca para esta Navidad. La icónica cantante estadounidense anunció este viernes 2 de agosto, mediante sus redes sociales, su gira anual Christmas Time con un ingrediente adicional: la celebración de los 30 años de su emblemático álbum 'Merry Christmas'.

En la publicación, Carey, de 55 años, luce un brillante vestido rojo ceñido y entallado frente a una chimenea con cuatro árboles de navidad decorados con regalos atrás de ella haciendo notar una sutil sonrisa.

"¡Todavía no es el momento, pero tengo noticias emocionantes! ¡El tiempo navideño de Mariah Carey, mi mayor tour navideño hasta la fecha llega a 20 ciudades a partir del 6 de noviembre de 2024! ¡Las entradas salen a la venta el próximo viernes, 9 de agosto!", escribió la popular 'reina de la Navidad'.

De acuerdo con el comunicado de prensa, compartido por Billboard, la gira Christmas Time de este 2024 será "el espectáculo más grandioso hasta la fecha" de la cantante y compositora conocida mundialmente por su tema 'All I Want for Christmas Is You' que rompió récords con el álbum 'Merry Christmas' tras su lanzamiento en 1994.

Mariah Carey celebrará el 30 aniversario de su exitoso álbum 'Merry Christmas'. | Fuente: Instagram (mariahcarey)

¿Cuándo y dónde inicia la nueva gira de Mariah Carey?

La gira Christmas Time de Mariah Carey comenzará el próximo 6 de noviembre en la ciudad de Highland, California, con paradas planeadas en Los Ángeles, Atlanta, DC, Boston y más estados.

Asimismo, según las fechas establecidas en el post de Carey en Instagram, la última presentación de la gira se realizará el 17 de diciembre en la ciudad de Nueva York en el Barclay's Arena de Brooklyn.

"Además de las clásicas canciones navideñas de la superestrella, se espera que el espectáculo incluya otros éxitos de las listas. El comunicado también adelantó que la gira Christmas Time es solo la "primera de muchas sorpresas" que Carey ha planeado para celebrar su álbum navideño", precisa Billboard.

Mariah Carey comenzará su gira Christmas Time el 6 de noviembre en Highland, California. | Fuente: Instagram (mariahcarey)

'Merry Christmas', el álbum del éxito mundial 'All I Want for Christmas Is You'

'Merry Christmas' es el cuarto álbum de estudio de Mariah Carey. Oficialmente, el disco salió a la venta en Estados Unidos el 1 de noviembre de 1994 por la histórica disquera Columbia Records.

El álbum es conocido mundialmente por el emblemático tema 'All I Want for Christmas Is You' que se convirtió en todo un éxito mundial para Carey llegando al primer lugar en varios países de Europa, Norteamérica y Asia posicionándose como el décimo sencillo más vendido del mundo.

'All I Want for Christmas Is You' es una de las canciones más populares en cada Navidad. El 2023, el tema alcanzó el primer lugar en Billboard Global 200 en la lista del 30 de diciembre batiendo un nuevo récord en la revista.

