The Police fue un grupo musical de rock inglés formado en Londres en 1977. | Fuente: Instagram

Stewart Copeland, baterista de la banda ochentera The Police, confirmó que la agrupación no volverá a juntarse. La disolución se dio hace 36 años, y aunque tuvieron un breve reencuentro para realizar una gira que se extendió entre 2007 y 2008, el músico recalcó que esto ya no ocurrirá.

En una entrevista con el Daily Express, Copeland expresó que la carrera original de The Police duró más de lo que podría haber durado, a pesar de los problemas internos en el grupo.

"Fue venenoso. Éramos tan grandes como una banda podría ser, y todos pensaban que éramos tres dioses dorados con luces celestiales que brillaban en nuestros ojos. Pero en ese estudio éramos tres tipos sin respeto unos por otros. Éramos abusivos y nos volvíamos locos unos a otros", dijo sobre su experiencia en la banda.

¿Sting fue responsable de la separación de The Police?

De acuerdo con el músico, las tensiones dentro del grupo empezaron a ser más frecuentes en 1980, cuando Sting se convirtió en su escritor principal.

"Cuando trajo sus canciones a la banda, tuvo que contemporizar, porque yo y Andy también podíamos tener ideas. Eso se volvió cada vez menos fácil de manejar para Sting", contó.

"De hecho, fuimos muy afortunados de haber mantenido a Sting en The Police durante tanto tiempo. Al final de 'Zenyatta Mondatta', tocábamos en estadios y ya éramos lo más grandes que se podía ser. Solo tuvimos otros dos álbumes de Sting sufriéndome a mí y a Andy jugando con sus creaciones de composición perfectas, porque es extremadamente leal", manifestó.





Sin rencores

Pese a las diferencias, Copeland asegura que todavía guarda un cariño especial a sus antiguos compañeros y su música; pero admitió que, en la actualidad, lo mejor es no volver a compartir escenario.

"Por razones totalmente honorables, el enfoque de la música mío, de Sting y Andy es diferente ahora. Significa que nos llevamos muy bien, siempre y cuando no tengamos que compartir un escenario o un estudio. Todos hemos dicho a los otros cuánto nos divertimos tocando la música de The Police sin tener que lidiar con los otros dos idiotas".

Sus declaraciones se dan a propósito del anuncio de la edición del nuevo álbum Police Deranged for Orchestra, que será lanzado en junio de este año. "¿Más shows de Police juntos? Soy optimista", bromeó. "Le daría un chance entre un millón".

