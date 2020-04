The Strokes lanzó el disco inédito "The New Abnormal". | Fuente: The Strokes

Sus fanáticos debieron esperar siete años. Pero, finalmente, The Strokes estrenó su sexto disco en su trayectoria artística, titulado “The New Abnormal” y compuesto por nueve temas inéditos, con una portada diseñada por el artista estadounidense Jean-Miche Basquiat

La banda liderada por Julian Casablancas, quien en los últimos años también desarrolló una carrera como solista, complace de este modo a sus seguidores luego de que, en el 2013, estrenaran su álbum “Comedown Machine”.

Si bien en el 2016, el quinteto de Nueva York había lanzado un EP conformado por cuatro canciones bajo el nombre de “Future Present Past”, lo cierto es que el grupo se abstuvo de trabajar un nuevo material, pues cada integrante inició sus propios proyectos musicales.

Sin embargo, en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, The Strokes dieron un adelanto de su nuevo material a través de un par de videoclips en YouTube, llamado “5 Guys Talking About Things The Know Nothing About” (“5 chicos hablando sobre cosas de las que no saben nada”).

Por otro lado, tres sencillos de “The New Abnormal” fueron compartidos previamente, a saber: “At the Door”, “Bad Decisions” y “Brooklyn Bridge to Chorus”. Los temas obtuvieron rápidamente el fervoroso aplauso virtual de sus fanáticos por acercarse al estilo que los hizo famosos.

Como se recuerda, The Strokes visitó Lima el año pasado como parte del festival “Vivo x el rock”, donde compartieron escenario junto a bandas internacionales como Slipknot, Bullet For My Valentine, y otras nacionales entre las que destacó Armonía 10.