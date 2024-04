'The Tortured Poets Department' de Taylor Swift se convierte en el álbum más vendido de la década

El nuevo álbum de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, ha tenido un impresionante debut en el mercado. En poco más de una semana, se ha convertido en el mejor lanzamiento de su carrera y en el álbum más vendido de esta década, con 6,6 millones de copias físicas vendidas en todo el mundo, según datos de su discográfica.



A pesar de las dificultades que enfrentan los artistas anglosajones en mercados como el español, Swift ha logrado alcanzar el número 1 en ventas, siendo este su cuarto álbum en lograrlo. Además, ha obtenido el certificado de doble disco de platino en España, lo que equivale a un mínimo de 40 mil copias vendidas, una cifra poco común en tan poco tiempo.



El álbum también ha establecido récords de ventas en vinilo, con 2,6 millones de discos vendidos solo en Estados Unidos, superando incluso las cifras de su disco reciente 1989 (Taylor's Version). Además, ha batido récords históricos de reproducciones en plataformas de streaming.



The Tortured Poets Department, el undécimo álbum de la carrera de Taylor Swift, se lanzó el 19 de abril e incluye colaboraciones con Post Malone y Florence + The Machine. El álbum explora la ruptura de Swift con el actor Joe Alwyn después de seis años de relación, reflejando eventos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista, como ella misma comentó en redes sociales.

Taylor Swift es multimillonaria

Taylor Swift ha ingresado oficialmente al grupo de multimillonarios este martes, según la última clasificación de las fortunas de las celebridades de Forbes. Con un patrimonio neto estimado en 1.100 millones de dólares, la cantante se convierte en la primera artista, ya sea hombre o mujer, en superar el umbral de las diez cifras gracias únicamente a los ingresos generados por su música.



En menos de un año, la cantante de 34 años ha visto aumentar su fortuna en 360 millones de dólares, principalmente debido a los ingresos derivados de su gira mundial The Eras Tour. Según varias estimaciones, la gira está en camino de convertirse en la serie de conciertos más taquillera de la historia de la música, generando ganancias de más de 1.000 millones de dólares.

Taylor Swift rompe récord en Spotify

Taylor Swift lanzará su undécimo álbum de estudio, The Tortured Poets Department, en el primer minuto del viernes 19 de abril. Este proyecto, en el que ha estado enfocada durante dos años, ha sido descrito por la cantante como su álbum "más necesario" hasta la fecha y ha batido un récord en Spotify.



Según anunció el servicio de streaming, el nuevo proyecto de la cantante se ha convertido en el álbum con el mayor número de pre-guardados en la plataforma. Aunque Taylor no se ha pronunciado directamente por este logro, sí compartió en sus redes sociales una imagen de una publicidad de Spotify con el mensaje: "Vengan todos, está sucediendo de nuevo".

