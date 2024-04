Neil Tennant: "Taylor Swift me fascina como fenómeno, pero ¿dónde están sus canciones famosas?"

Neil Tennant opinó sobre la música de Taylor Swift. El integrante del icónico dúo musical Pet Shop Boys contó que había escuchado recientemente el álbum ‘The Tortured Poets Department’ de la cantante de pop estadounidense y que, a pesar de que le pareció “un fenómeno muy popular”, no considera que haya algún éxito “famoso” como, por ejemplo, ‘Billie Jean’, del fallecido cantante Michael Jackson.

Fue en una entrevista realizada el último lunes 22 de abril que Neil Tennant y Chris Lowe, miembros de Pet Shop Boys, estuvieron con el crítico musical de The Guardian Alexis Petridis para hablar de su reciente álbum, ‘Notheless’. No obstante, el nombre de Taylor Swift surgió una vez que el propio entrevistador consultara a ambos si habían escuchado su música.

“Taylor Swift me fascina como fenómeno porque es muy popular y me gusta bastante todo el asunto, pero luego, cuando escucho los discos de ella, ambos tenemos el mismo sentimiento: que para un fenómeno tan grande (como ella) nos preguntamos, ¿dónde están las canciones famosas? ¿Qué canción es el 'Billie Jean' de Taylor Swift?”, declaró Neil Tennant.

Seguidamente, el comunicador mencionó la canción ‘Shake It Off’ como referencia de Taylor Swift. Sin embargo, Tennant respondió: “¿Lo es? No, porque en realidad sé que esa es la respuesta, pero la escuché el otro día y no es 'Billie Jean'. No es nada melódica. Por cierto, ella tiene una gran voz y la producción es hermosa, pero melódicamente no. Todo se canta con una o dos notas subiendo y bajando, pero, de todos modos, es algo fascinante”.

Neil Tennant y Chris Lowe conforman el icónico dúo musical Pet Shop Boys.Fuente: Facebook (Pet Shop Boys)

Neil Tennant: “Aprecio la experiencia colectiva que genera Taylor Swift”

Pese a la crítica que hizo a la música de Taylor Swift, Neil Tennant resaltó la experiencia colectiva y el gran fenómeno que significa la estrella pop en la actualidad, así como la fascinación para las nuevas generaciones.

“Eso me gusta. Incluso lo aprecio, y me gusta el hecho de que reúne a todas las personas, incluso multigeneracionales, pero simplemente creo que lo único decepcionante es la música. Ni siquiera la letra, la música”, manifestó el compositor británico.

En otro momento, el cantante cuestionó los contenidos de los álbumes de estrellas pop, como el último de Taylor Swift, asegurando que solo se basan en sus experiencias amorosas. “Esto continuará. Es el único tema. Para tener una carrera pop exitosa ahora debes tener una serie de relaciones que sean increíbles y luego se rompan trágicamente”, explicó.

Taylor Swift lanzó su nuevo disco ‘The Tortured Poets Department’, con el que promete sacudir la industria musical. | Fuente: Instagram (taylorswift)

Taylor Swift lanzó su nuevo disco ‘The Tortured Poets Department’

El último viernes 19 de abril, Taylor Swift lanzó 'The Tortured Poets Department', su decimoprimer disco de estudio con el que promete volver a sacudir el universo pop.

"Todo vale en el amor y la poesía (...) Nuevo álbum The Tortured Poets Department. Ya disponible", señaló la cantante de 34 años en su cuenta de Instagram.

La propio Taylor Swift hizo el anuncio del lanzamiento de su nuevo disco en febrero durante la ceremonia de los Grammy en la que conquistó por cuarta vez el premio de Álbum del Año.

En su Instagram, Swift describe su nuevo disco como "una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista, sensacional y doloroso a partes iguales" de un capítulo "cerrado y clausurado" de su vida.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis