Taylor Swift es oficialmente multimillonaria, según Forbes

Taylor Swift ha ingresado oficialmente al grupo de multimillonarios este martes, según la última clasificación de las fortunas de las celebridades de Forbes. Con un patrimonio neto estimado en 1.100 millones de dólares, la cantante se convierte en la primera artista, ya sea hombre o mujer, en superar el umbral de las diez cifras gracias únicamente a los ingresos generados por su música.



En menos de un año, la cantante de 34 años ha visto aumentar su fortuna en 360 millones de dólares, principalmente debido a los ingresos derivados de su gira mundial The Eras Tour. Según varias estimaciones, la gira está en camino de convertirse en la serie de conciertos más taquillera de la historia de la música, generando ganancias de más de 1.000 millones de dólares.

En menos de un año, la cantante de 34 años ha visto crecer su fortuna en 360 millones de dólares.Fuente: AFP

¿Cómo ha aumentado la fortuna de Taylor Swift?

Forbes estima que, desde el inicio de su carrera, Taylor Swift ha ganado más de 500 millones de dólares por concepto de derechos de autor y conciertos. La cantante no solo interpreta y escribe o coescribe la mayoría de sus canciones, sino que también las produce, lo que amplía aún más sus fuentes de ingresos.



También ha vuelto a grabar sus seis primeros álbumes, de los cuales no tenía los derechos de grabación originales. Su antigua discográfica, Big Machine, se negó a venderle las cintas maestras en medio de un litigio legal. Según Forbes, su catálogo musical está valorado en unos 500 millones de dólares.



La revista también incluye en esta fortuna propiedades valuadas en un total de 125 millones de dólares, así como un jet privado estimado en 10 millones. El marcado incremento de su patrimonio personal se atribuye también a la película The Eras Tour, un montaje de dos de sus conciertos que recaudó 261 millones de dólares en la taquilla mundial.

La revista Forbes compartió la lista de nuevos multimillonaria, entre ellos Taylor Swift.Fuente: Instagram: @forbes

¿Cuándo estrena nueva música Taylor Swift?

A inicios de marzo, Taylor Swift anunció la cuarta versión de su nuevo disco, The Tortured Poets Department, que será lanzado el 19 de abril. Con este anuncio, la artista concluyó este proceso de lanzamiento, el cual incluye en cada versión una canción extra. En esa ocasión, el tema extra fue The Black Bog, el cual se incluirá en la cuarta versión del álbum.



Durante los Premios Grammy 2024, Swift anunció el lanzamiento de su nuevo trabajo, The Tortured Poets Department. Al día siguiente, publicó en Instagram la versión The Manuscript, que incluye esta canción como tema extra. Solo diez días más tarde, comunicaba una nueva edición con The Bolter como pista extra. El 23 de febrero lanzó The Albatross, incluida en otra edición del disco.

Taylor Swift anunció este lunes la cuarta versión de su nuevo discoFuente: Instagram: @taylorswift

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis