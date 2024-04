Taylor Swift rompe récord en Spotify antes de lanzar su nuevo álbum, 'The Tortured Poets Department'

Taylor Swift lanzará su undécimo álbum de estudio, The Tortured Poets Department, en el primer minuto del viernes 19 de abril. Este proyecto, en el que ha estado enfocada durante dos años, ha sido descrito por la cantante como su álbum "más necesario" hasta la fecha y ha batido un récord en Spotify.



Según anunció el servicio de streaming, el nuevo proyecto de la cantante se ha convertido en el álbum con el mayor número de pre-guardados en la plataforma. Aunque Taylor no se ha pronunciado directamente por este logro, sí compartió en sus redes sociales una imagen de una publicidad de Spotify con el mensaje: "Vengan todos, está sucediendo de nuevo".

A la espera del nuevo disco

El estreno de una página en Spotify con la cuenta regresiva del álbum el 28 de marzo marcó el inicio de una ambiciosa campaña que culminará con el lanzamiento del disco a la medianoche del 19 de abril. Esta estrategia ha involucrado a la comunidad de fanáticos de Taylor Swift, conocidos como Swifties.



El servicio de streaming también ha incorporado contenido vinculado al álbum, como enlaces a mercancía oficial y videos crípticos que están conectados con pistas reveladas en una innovadora instalación artística al aire libre en Los Ángeles. Esta experiencia pop-up, inspirada en una biblioteca, ofrece una vivencia inmersiva y una vitrina que se actualiza periódicamente con nuevas letras del álbum.

¿Qué se sabe de The Tortured Poets Department?

Taylor Swift anunció el lanzamiento de The Tortured Poets Department en febrero durante la ceremonia de los Premios Grammy 2024 en la que Swift conquistó por cuarta vez el premio de Álbum del Año. Con este nuevo álbum, la artista de 34 años, que comenzó su carrera en el country, aspira a ganar un quinto premio al mejor disco.



Desde que anunció el lanzamiento del disco su legión de fans ha estado trabajando incansablemente para intentar adivinar el contenido de las canciones, los posibles artistas invitados y otras pistas. La teoría predominante sugiere que el disco se centra en su expareja, el actor británico Joe Alwyn, con quien estuvo relacionada desde 2016 hasta el año pasado.



En 2022, Alwyn (La Favorita) y su colega Paul Mescal (Normal People) revelaron que mantenían un chat grupal titulado The Tortured Man Club, en el que también participaba el actor Andrew Scott (Ripley). Los seguidores de Taylor Swift creen que el título del nuevo disco hace referencia a este círculo.



"Todo vale en el amor y en la poesía...", fue la primera publicación que Swift hizo en Instagram para promocionar el álbum. Entre los títulos de las canciones, que ya han sido revelados, figuran Down Bad, So Long, London, I Can Fix Him (No Really I Can) y The Smallest Man Who Ever Lived. Además, ya se han confirmado las participaciones de Post Malone y Florence + The Machine.

¿Qué dijo Travis Kelce sobre el nuevo disco?

La actual pareja de Taylor Swift, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, ha elogiado el nuevo disco The Tortured Poets Department. "He oído una parte, sí, y es increíble", dijo Kelce a la prensa en febrero. "No puedo esperar a que finalmente salga y ella sacuda al mundo", agregó. Y no es que Swift no haya sacudido ya a la industria pop en el último año.



Según varias estimaciones, su gira mundial The Eras Tour está en camino de convertirse en la serie de conciertos más taquillera de la historia de la música, con ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares. Además, al ganar el Premio Grammy por cuarta vez, se consagró como la artista con más premios a Álbum del Año, superando a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon.

La cantante alista su nuevo álbum de estudio, el número 11 en su carrera.Fuente: Instagram: @taylorswift

