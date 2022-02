Tony Vega se encuentra delicado de salud | Fuente: Facebook | Tony Vega

Tony Vega, uno de los exponentes más reconocidos de la salsa, se encuentra internado en un hospital de Estados Unidos luego de sufrir complicaciones en su salud. De acuerdo a un comunicado de su representante, el cantante tuvo que suspender una presentación que tenía programada el sábado 12 de febrero en la ciudad de Atlanta.

"A toda la comunicad de Alanta, queremos informarles que el día de ayer (9 de febrero) nuestro Tony Vega tuvo que ser trasladado al Hospital Emory University por complicaciones de salud. Al día de hoy sus médicos se ecnuentran realizándole estudios con el fin de salvaguardar sus salud", señala el comunicado.

PROMETE REGRESAR A LOS ESCENARIOS

Por recomendación médica, el salsero tendrá que hacer una pausa en sus presentaciones para poder recuperarse. "Tony Vega no podrá presentarse el día 12 de febrero de 2022 en Congas Grill & Bar como teníamos programado. No obstante, la fecha será pospuesta para el 18 de febrero de 2022. Agradecemos su comprensión y lamentamos los inconvenientes que esto pueda causarles", agregó el anuncio.

Por otro lado, varios artistas y compañeros del intérprete de "Esa mujer", recurrieron a las redes sociales para expresar su preocupación y dedicarle mensajes de pronta recuperación, como fue el caso del salsero Willie Gonzalez, quien acaba de confirmar su regreso al Perú para realizar tres presentaciones por San Valentín.

"Nuestro hermano Tony Vega se encuentra recluido en el hospital Emory University Hospital por complicaciones de salud. Por este medio le deseo pronta recuperación y que Dios lo acompañe en estos momentos difíciles. Que Dios lo bendiga en el nombre de jesus. Amén", publicó Gonzalez en sus redes sociales.

OTRAS INTERVENCIONES MÉDICAS

En mayo de 2022, Tony Vega fue sometido a una delicada operación al corazón el lunes tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. De acuerdo con un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, el artista fue llevado al Hospital de Atlanta, Estados Unidos, para ser intervenido.

Cabe resaltar que no fue la primera vez que se sometió a una cirugía. En el 2019, el cantante fue operado de paratiroides y gracias a los cuidados de sus familiares, pudo recuperarse rápidamente para continuar con sus presentaciones.



