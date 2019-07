Avril Lavigne sorprende a sus seguidores con su nuevo video de "I fell in love with the devil". | Fuente: Instagram

La cantante, compositora y diseñadora de modas canadiense Avril Lavigne ha sorprendido a su seguidores con el lanzamiento de su viodeoclip de “I fell in love with the devil”, tema en el que habla de una relación tóxica a la que no puede dar fin.

Dirigido por Elliott Lester y producido por Chromista, este video muestra a Lavigne en una nueva faceta, que sorprendentemente ha encantado a sus fanáticos, quienes resaltan que, a pesar del tiempo, la cantante sigue luciendo igual que en los 2000.

En el video, Lavigne aparece con un vestido rojo, similar al de una novia, y tocando el piano de forma muy emotiva. El clip cuenta, hasta el momento, con más de 1 millón y medio de visualizaciones.

Avril Lavigne se hizo famosa en el 2001, después de una presentación en una feria de música country en donde despertó el interés del productor L.A Reid y firmó, posteriormente, un contrato para Artista Records.

Su tema “Complicated” la catapultó como la princesa del pop punk, sin embargo, en el 2014 la cantante se alejó de los escenarios, tras declarar que había sido diagnosticada con la enfermedad infecciona borrelliosis de Lyme.

Sin embargo, parece que la intérprete de “Skater boy” se encuentra mejor que nunca, pues también ha anunciado las fechas de una gira que realizará por Estados Unidos a partir de octubre de este año.