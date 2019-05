La cantante chilena estuvo en el 2018 en Lima e interpretó temas como “Vuelve por favor” y “Tormento”. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

Mon Laferte vivió un incómodo momento en el Festival Pulso GNP de Querétaro, en México, cuando el público asistente comenzó a pedirle a gritos que dejara de cantar para darle paso a la banda estadounidense Interpol.

La intérprete chilena, conocida por la canción "Tu falta de querer", no soportó los gritos y tuvo que detener el espectáculo para dirigirse de manera bastante controvertida a los fanáticos entre la gente.

"A ver. En buena onda, pero no estén mamando que Interpol. Ya viene, ya saben la hora, no mamen. Está el horario publicado, el que quiera ver a Interpol se tiene que esperar, no mamen. Ahorita nos toca a nosotros", dijo la artista.

Este es el momento en el que Mon Laferte detiene su show para dirigirse al público mexicano.

Los medios mexicanos no tomaron este mensaje de una manera simple. El diario "El Universal" tituló "La fuerte grosería de Mon Laferte", por ejemplo. Cabe recordar que la cantante chilena venía de participar ─con relativo éxito─ en el prestigioso festival de Coachella.



En el Festival Pulso GNP se presentaron artistas como Caifanes, Los Auténticos Decadentes, Wolfmother, entre otros.