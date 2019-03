Los Backstreet Boys volvieron a Viña del Mar 2019 después de 21 años.

Después de 21 años los Backstreet Boys regresaron a Viña del Mar 2019 y conquistaron la Quinta Vergara otra vez. Brian, Nick, Kevin, Howie D y A.J. se metieron al bolsillo cantando dos canciones con letras en español que los hicieron famosos en Latinoamérica.

Primero sorprendieron con "Nunca te haré llorar", versión en español de "I'll Never Break Your Heart". La cantaron primero en español y luego en inglés.

Más adelante, fue el turno de una versión a capella de "Donde quieras yo iré", cuyo título en inglés es "I'd go Anywhere for You". En este momento el público prácticamente estaba en el bolsillo de la mítica 'boys band'.

Durante una hora los Backstreet Boys repasaron sus más grandes éxitos, tales como "As Long as You Love Me", "Get Down", "We've Got it Going' On", "Larger than Life", entre otros.

También compartieron algunos de sus temas nuevos. Ellos acaban de lanzar un nuevo disco, en el contexto de su reunión después de varios años.