Lita Pezo sobre su primera noche en Viña del Mar 2024: "Sé que se puede dar mucho más"

Luego de destacar en el inicio de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2024, posicionándose en el primer lugar de las votaciones con su conmovedora interpretación del tema Luchadora, Lita Pezo expresó su gratitud por el apoyo recibido tras su debut sobre el escenario de la Quinta Vergara.

"Ha sido la primera noche, ya soltamos los nervios, la ansiedad del primer día y sé que se puede dar mucho más. Agradezco el cariño y el apoyo que me han dado, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir dando el corazón. Nos queda una fecha más, seguimos en competencia", declaró tras bastidores a su equipo de prensa.

En otro momento, Lita Pezo compartió sus sentimientos y reaccionó al respaldo del público y sus colegas que se comunicaron con ella.

"Seguimos en carrera, vamos a seguir aprendiendo, a seguir dando el corazón en el escenario. Quiero llorar, pero no lo voy a hacer porque después se hace un nudo en la garganta y no se puede cantar. Gracias a mis compañeros, a mis compañeros del arte que me han escrito, que han compartido mis historias, gracias a todos de corazón por darse ese tiempo y por su apoyo sincero ¡Arriba Perú!", añadió la cantante peruana.

Lita Pezo obtuvo el puntaje más alto en su debut

Gracias a su destacada e impecable interpretación de la canción en competencia, Luchadora, Lita Pezo cautivó al jurado de la Quinta Vergara, otorgándole 6,1 puntos de promedio, la mejor puntuación de su categoría. España obtuvo 5,6; Chile, 5,5; México, 5,4; Argentina, 4,5 e Italia, 4,1 puntos, respectivamente.

Luchadora narra la historia de una mujer que enfrenta las adversidades sin dejarse vencer, persistiendo en la búsqueda de sus sueños a pesar de las caídas. Lita Pezo, ganadora de realities de canto, dijo que esta canción es su homenaje a todas las mujeres peruanas que enfrentan cada día los desafíos de la vida y siguen adelante con esperanza.

De esta manera, la representante peruana lidera las votaciones en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2024, y este miércoles 28 de febrero, tendrá su segunda participación. Sus seguidores podrán ser parte del jurado virtual votando por ella a través de la App Claro Viña 2024, desde cualquier dispositivo móvil.

¿Quién es Lita Pezo?

Lita Pezo es una cantante y actriz de teatro musical peruana. Se hizo conocida a los 14 años, al ganar la primera temporada del concurso infantil de imitación musical Yo soy kids, en 2014, donde interpretó a Isabel Pantoja y recibió el apodo artístico de La Pantojita.

Después de esto, ganó popularidad como solista, al llevarse el primer lugar en la quinta temporada del concurso de canto La Voz Perú, en 2022. Un año después, debutó en el teatro, con los papeles protagónicos en el musical Oz, la bruja y el mago y en la obra Antes de que te vayas.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis